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"Укрэнерго" вышло из ограниченного дефолта: Fitch повысило рейтинг до CCC

Укрэнерго
"Укрэнерго" вышло из ограниченного дефолта / Shutterstock

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НЭК "Укрэнерго" с RD (Restricted Default — ограниченный дефолт) в CCC после завершения реструктуризации долговых обязательств компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Повышение означает, что "Укрэнерго" больше не находится в статусе ограниченного дефолта после завершения сделки по реструктуризации долга.

В то же время, рейтинг CCC остается низким и свидетельствует о существенном кредитном риске. На финансовое состояние компании продолжают оказывать давление война, российские атаки на энергетическую инфраструктуру и значительные потребности в финансировании восстановления сетей.

Реструктуризация снизила долговую нагрузку

Благодаря реструктуризации "Укрэнерго" сократило долговую нагрузку и продлило сроки погашения части своих обязательств.

Fitch учитывает системную роль оператора магистральных электросетей в функционировании украинской энергосистемы и высокую вероятность государственной поддержки компании.

В то же время, среди основных рисков остаются дальнейшие повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских атак, затраты на ее восстановление и ограниченный доступ к финансированию в условиях войны.

Несмотря на эти факторы, агентство ожидает улучшения финансовых показателей "Укрэнерго" в 2027 году.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрэнерго" завершило реструктуризацию еврооблигаций, благодаря которой компания должна сэкономить около $135 млн. Общую сумму требований по еврооблигациям уменьшили до $494,75 млн, а срок окончательного погашения продлили до 2041 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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