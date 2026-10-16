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"Укрэнерго" завершило реструктуризацию еврооблигаций: сколько удалось сэкономить

Укрэнерго
"Укрэнерго" завершило реструктуризацию еврооблигаций / Shutterstock

НЭК "Укрэнерго" завершила реструктуризацию еврооблигаций устойчивого развития, выпущенных в 2021 году. В результате компания сэкономит около $135 млн., которые планирует направить на восстановление поврежденных российскими атаками электросетей и повышение устойчивости энергосистемы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По итогам реструктуризации общая сумма требований по еврооблигациям уменьшилась до $494,75 млн. Ставка по ним составит 8,6% годовых, а окончательное погашение предусмотрено в 2041 году.

Кроме того, "Укрэнерго" выпустило новые негарантированные облигации на $395 млн. под 8,5% годовых с погашением в 2031 году.

Реструктуризацию поддержали собственники 97,49% еврооблигаций.

По словам Шмыгаля, провести операцию удалось, в частности, благодаря постановлению правительства по государственной гарантии для компании, принятому по предложению Министерства энергетики.

Сэкономленные около $135 млн "Укрэнерго" сможет направить на восстановление поврежденных электросетей. Реструктуризация также должна снизить финансовую нагрузку на тариф за услугу передачи электроэнергии.

Напомним, в августе "Укрэнерго" приступило к реструктуризации еврооблигаций на $825 млн, выпущенных в 2021 году.

Автор:
Татьяна Гойденко

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