"Укренерго" завершило реструктуризацію єврооблігацій: скільки вдалося зекономити

НЕК "Укренерго" завершила реструктуризацію єврооблігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році. У результаті компанія заощадить близько $135 млн, які планує спрямувати на відновлення пошкоджених російськими атаками електромереж і підвищення стійкості енергосистеми.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За підсумками реструктуризації загальну суму вимог за єврооблігаціями зменшили до $494,75 млн. Ставка за ними становитиме 8,6% річних, а остаточне погашення передбачене у 2041 році.

Крім того, "Укренерго" випустило нові негарантовані облігації на $395 млн під 8,5% річних із погашенням у 2031 році.

Реструктуризацію підтримали власники 97,49% єврооблігацій.

За словами Шмигаля, провести операцію вдалося, зокрема, завдяки постанові уряду щодо державної гарантії для компанії, ухваленій за пропозицією Міністерства енергетики.

Заощаджені близько $135 млн "Укренерго" зможе спрямувати на відновлення пошкоджених електромереж. Реструктуризація також має зменшити фінансове навантаження на тариф за послугу передачі електроенергії.

Нагадаємо, у серпні "Укренерго" розпочало реструктуризацію єврооблігацій на $825 млн, випущених у 2021 році.