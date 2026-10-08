"Укренерго" програло суд щодо 7,3 млрд грн: Верховний Суд поставив крапку у справі

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу “Укренерго” у спорі з “Укргідроенерго” щодо розрахунків за балансуючу електроенергію.

Як пише Dilo, про це інформує Expro.

Таким чином, у силі залишилося рішення про стягнення з оператора системи передачі понад 7,3 млрд грн.

Відповідну постанову Верховний Суд ухвалив 30 вересня 2026 року.

Як виник борг

Спір стосувався виконання "Укренерго" зобов’язань за договором про участь у балансуючому ринку.

"Укргідроенерго" постачало балансуючу електроенергію з липня 2024 року до серпня 2025 року. За даними компанії, оператор системи передачі здійснював лише часткові розрахунки за поставлену електроенергію.

На момент звернення до суду основна сума заборгованості перевищувала 7,64 млрд грн. Частину боргу "Укренерго" погасило вже під час розгляду справи.

У червні 2026 року Північний апеляційний господарський суд постановив стягнути з компанії:

6,695 млрд грн основного боргу;

438,19 млн грн інфляційних втрат;

173,35 млн грн 3% річних.

Загалом сума присуджених коштів становить близько 7,31 млрд грн.

Ще 894,84 млн грн заборгованості були сплачені "Укренерго" під час розгляду справи, тому провадження в цій частині суд закрив. У стягненні додаткових 51,36 млн грн суд відмовив, оскільки компанія погасила цю суму ще до відкриття провадження.

Чому Верховний Суд не погодився з "Укренерго"

У касаційній скарзі "Укренерго" посилалося на особливий порядок розрахунків на балансуючому ринку.

Зокрема, компанія зазначала, що розрахунки з постачальниками послуг з балансування здійснюються з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання. Можливість проведення платежів, за аргументом "Укренерго", залежить від надходження коштів від інших учасників балансуючого ринку.

Верховний Суд ці доводи відхилив.

Суд зазначив, що спеціальний порядок розподілу коштів на рахунках не звільняє учасника ринку від відповідальності за прострочення грошових зобов’язань. Зокрема, це стосується сплати інфляційних втрат і 3% річних.

Також суд не знайшов підстав для відступу від сформованої раніше практики щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань.

У результаті Верховний Суд залишив касаційну скаргу "Укренерго" без задоволення, а рішення апеляційного суду в оскарженій частині - без змін.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, У проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачено майже 100 млрд грн на підтримку енергетичного сектору. Найбільша частина 60 млрд грн - має піти на захист і відновлення енергетичних об'єктів після російських атак та розвиток розподіленої газової генерації.