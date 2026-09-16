Майже 100 млрд грн на енергетику: куди підуть кошти з бюджету-2027

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено майже 100 млрд грн на підтримку енергетичного сектору. Найбільша частина 60 млрд грн - має піти на захист і відновлення енергетичних об'єктів після російських атак та розвиток розподіленої газової генерації.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Енергетика у бюджеті-2027

Ще 8,8 млрд грн у проєкті бюджету передбачено за рахунок коштів міжнародних партнерів. Їх планують спрямувати на розвиток "Укренерго", "Укрнафти" та "Укргідроенерго".

Фінансування має бути використане для нарощування енергетичних потужностей та подальшої інтеграції України до європейського енергетичного ринку й енергосистеми ЄС.

Понад 2,6 млрд грн передбачено на грантові проєкти для бізнесу та житлового фонду. Кошти мають піти на підвищення енергоефективності та посилення енергетичної безпеки.

На забезпечення діяльності Чорнобильської АЕС у 2027 році планують передбачити 3,2 млрд грн. Кошти мають забезпечити підтримку станції та радіаційну безпеку.

Ще 2,1 млрд грн закладено на підтримку вугільної галузі, зокрема виплату заробітних плат шахтарям.

Окремо 700 млн грн передбачено на доплати працівникам енергетичної сфери, які залучаються до аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 15 вересня уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На безпеку й оборону в ньому передбачено 4,885 трлн грн — майже 44% ВВП, а фінансування програм підтримки бізнесу планують збільшити майже вдвічі, до 96 млрд грн.