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Дата публикации

Около 100 млрд грн на энергетику: куда пойдут средства из бюджета-2027

Энергетика
Сколько денег получат энергетика и ЧАЭС в бюджете-2027 / Depositphotos

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено почти 100 млрд. грн. в поддержку энергетического сектора. Наибольшая часть 60 млрд грн – должна пойти на защиту и восстановление энергетических объектов после российских атак и развитие распределенной газовой генерации.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Энергетика в бюджете-2027

Еще 8,8 млрд. грн. в проекте бюджета предусмотрено за счет средств международных партнеров. Их планируют направить на развитие "Укрэнерго", "Укрнафты" и "Укргидроэнерго".

Финансирование должно быть использовано для наращивания энергетических мощностей и дальнейшей интеграции Украины в европейский энергетический рынок и энергосистему ЕС.

Более 2,6 млрд. грн. предусмотрено на грантовые проекты для бизнеса и жилищного фонда. Денежные средства должны пойти на повышение энергоэффективности и усиление энергетической безопасности.

На обеспечение деятельности Чернобыльской АЭС в 2027 году планируется предусмотреть 3,2 млрд грн. Денежные средства должны обеспечить поддержку станции и радиационную безопасность.

Еще 2,1 млрд грн заложено в поддержку угольной отрасли, в том числе выплату заработных плат шахтерам.

Отдельно 700 млн. грн. предусмотрено на доплаты работникам энергетической сферы, которые привлекаются к аварийно-восстановительным работам.

Фото 2 — Около 100 млрд грн на энергетику: куда пойдут средства из бюджета-2027

Напомним, 15 сентября правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. На безопасность и оборону в нем предусмотрено 4,885 трлн. грн. — почти 44% ВВП, а финансирование программ поддержки бизнеса планируют увеличить почти вдвое, до 96 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько

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