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Новости
Дата публикации

Казахстан хочет увеличить поставки газа из России: что стало причиной

Газпром
Казахстан резко увеличивает закупки газа у российского Газпрома/Укринформ

Казахстан планирует приобрести у российского "Газпрома" 11 миллиардов кубометров газа в 2026 году и 9 миллиардов кубометров в 2027 году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Увеличение закупок обусловлено техническими сбоями на одном из самых больших казахстанских месторождений.

"Объемы ⁠обсуждаются. В этом году у нас были небольшие технические сбои на нашем большом месторождении. В прошлом году мы брали 4 миллиарда кубометров, а в этом году — 11 миллиардов кубометров. В следующем году мы ‌приблизительно обсуждаем около 9 миллиардов кубометров", — сообщил вицеминистр.

Казахстан подписал с "Газпромом" дополнение к действующему контракту, а в конце года стороны планируют начать переговоры по заключению долгосрочного соглашения.

Помимо прямых закупок представители Казахстана и российской компании обсудили сотрудничество в формате реэкспорта, достигнув полного понимания благодаря прозрачной ценовой политике.

Ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об общем увеличении поставок газа в страны Центральной Азии, в том числе Казахстан, Киргизию и Узбекистан, почти на 70 процентов.

В то же время Россия временно приостановит поставки природного газа в Армению из-за якобы проведения планово-профилактических и ремонтных работ на своей территории.

Автор:
Татьяна Бессараб

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