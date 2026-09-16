4,5 га возле Киева за $600 тысяч: в Ворзеле продают участок с недостроями

В Ворзеле Киевской области выставили на продажу земельный участок площадью 4,5 га с фасадом на международную трассу Киев-Ковель (Е373/М07). Стоимость объекта составляет $600 тыс. На территории расположены объекты незавершенного строительства общей площадью 8846 кв. м, а также трансформаторная подстанция, газораспределительный пункт и две артезианские скважины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Inventure.

Что продают

Площадь застройки на территории составляет 3503,2 кв. м. В состав незавершенного комплекса входят главный корпус площадью 7178,8 кв. м, котельная, виварий, гараж на 23 автомобиля, а также ряд инженерных построек.

На территории также есть трансформаторная подстанция, дизельная электростанция и газораспределительный пункт. Кроме того, участок имеет две консервированные артезианские скважины.

По данным продавца, вблизи расположены три линии электроснабжения 10 кВ, одна из которых является подземным силовым кабелем, а примерно в 1,2 км проходит линия 110 кВ.

Локация

Участок непосредственно примыкает к трассе Киев-Ковель и прямой заезд. До станции метро "Академгородок" – около 24 км, до центра Киева – около 37 км. Расстояние до грузовой железнодорожной станции Немешаево составляет примерно 4,5 км.

Территория граничит с лесным массивом и расположена в рекреационной зоне. Сочетание транспортной доступности, площади и имеющейся инфраструктуры позволяет использовать объект для различных типов девелопмента.

Что можно реализовать

Среди потенциальных сценариев использование продавец называет логистический хаб, производственно-складской комплекс, малоэтажную жилую застройку, загородную гостиницу, санаторий или рекреационный комплекс.

Целевое назначение земельного участка – 03.15, для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки. По информации продавца, его можно изменить в соответствии с будущим проектом.

Земля находится в долгосрочной аренде сроком 49 лет, начиная с 2009 года. Продажа предусматривает передачу недвижимого имущества вместе с правом аренды земельного участка. Также стороны могут рассмотреть партнерский формат, при котором владелец вносит землю в проект, а инвестор – средства на его развитие.

Цена объекта – $600 тыс.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке в селе Остров Тернопольской области предлагают к продаже мясоперерабатывающий комплекс общей площадью около 15 тысяч квадратных метров.