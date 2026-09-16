В Тернопольской области продают новый овощной консервный завод: мощность и оборудование (ФОТО)

В индустриальном парке в селе Остров Тернопольской области выставили на продажу или аренду новый овощной консервный завод площадью 1700 м², построенный в 2025 году. Предприятие продается вместе с производственным оборудованием, складскими и холодильными помещениями.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Inventure.

Что может производить завод

Предприятие рассчитано на производство овощных консервов, маринованных и вакуумированных овощей, закусок и полуфабрикатов. Также предусмотрена фасовка и упаковка пищевой продукции.

Цех консервного завода

Линия овощной консервации может выпускать от 10 000 банок вместимостью 0,46 л за восьмичасовую смену. Она включает оборудование для мойки, сортировки и фасовки овощей, приготовления маринада, закупорки, стерилизации и упаковки.

Отдельная линия предназначена для производства вакуумированных овощей. Моечная и очистная машины имеют производительность по 1 т/ч.

В комплекс входят производственные, складские, административно-бытовые и вспомогательные помещения, а также две холодильные камеры.

консервный завод в Тернопольськой области / Inventure

В объявлении отмечено, что производство сертифицировано по стандартам ISO 9001 и ISO 22000.

Коммуникации и энергетика

Заявленные инженерные мощности составляют 220 кВт электроснабжения, 30 м³/ч водоснабжения и 1200 кг/ч пароснабжения. На предприятии имеется централизованное отопление, канализация и система очистки промышленных стоков.

Завод расположен на территории индустриального парка и может использовать его общую инфраструктуру. Также на территории есть солнечная электростанция, дизельный генератор и когенерационная установка. Условия доступа к этим мощностям следует согласовывать с управляющей компанией.

Владелец рассматривает продажу или аренду комплекса. Цену, состав оборудования, срок аренды и условия использования инфраструктурой стороны должны согласовать отдельно.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке в селе Остров Тернопольской области предлагают к продаже мясоперерабатывающий комплекс общей площадью около 15 тысяч квадратных метров.