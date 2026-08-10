Действующий пивоваренный завод под Киевом продают за $1,45 млн вместе с барами и брендом

В Фастовском районе Киевской области выставлены на продажу 100% доли действующего производственного бизнеса – крафтового пивоваренного завода Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Стоимость объекта оценена в 1,45 млн. долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Предприятие введено в эксплуатацию 8 лет назад. По данным продавца, завод полностью комплектован, имеет все необходимые лицензии, разрешительную документацию и сертификацию для производства пива в Украине и не нуждается в дополнительных инвестициях.

Основные параметры производственного комплекса:

Недвижимость и земля: приватизирован земельный участок площадью 17 соток, общая площадь производственных и складских помещений – 1500 м².

приватизирован земельный участок площадью 17 соток, общая площадь производственных и складских помещений – 1500 м². Производственная мощность: до 80 тонн пива в месяц.

до 80 тонн пива в месяц. Технологический цикл: полный цикл производства (варочное отделение, ЦКТ, лагерные танки, система водоподготовки, оборудование для санобработки, линия разлива в кеги и стеклянную бутылку).

полный цикл производства (варочное отделение, ЦКТ, лагерные танки, система водоподготовки, оборудование для санобработки, линия разлива в кеги и стеклянную бутылку). Потенциал расширения: есть возможность установки пастеризации для увеличения сроков годности и расширения ассортимента.

В состав лота также входят права на бренд Makar Beer вместе с отлаженной дистрибуцией по всей территории Украины и двумя действующими фирменными барами в Киеве.

Кроме того, объект обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, поскольку пивоварня расположена в живописной зоне возле озера и соснового леса.

На территории комплекса расположена историческая мельница, построенная в 1905 году помещиком Хаецким, что придает объекту уникальности и открывает перспективы развития туристического или ресторанного направления.

Напомним, ранее сообщалось, что винодельческий завод в Одесской области выставили на повторный аукцион после того, как стартовая цена "Котовского винодельческого завода" упала вдвое.