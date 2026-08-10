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Недвижимость в Киеве за полмиллиона: Фонд госимущества выставил на продажу объект возле метро

Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Центр научно-технической информации и содействие инновационному развитию Украины
На приватизацию выставлен Центр научно-технической информации / ФГИУ

18 августа Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины" в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Входящий в состав лота

В состав единого имущественного комплекса входят три объекта недвижимости общей площадью 335,9 кв. м, а также три транспортных средства и другое движимое имущество предприятия.

Основными активами объекта являются:

  • помещение в административно-учебном доме площадью 261,6 кв. м;
  • два гаража общей площадью 74,3 кв. м.

Условия аукциона

Локация и существующая инфраструктура делают объект привлекательным для частного инвестора.

Как отмечается, приобретение комплекса позволяет реализовать несколько бизнес-сценариев: развитие офисного или сервисного центра, создание пространства для образовательных или инновационных проектов, а также использование помещений для других коммерческих нужд.

  • Дата проведения аукциона: 18 августа 2026;
  • Стартовая цена: 576013 гривен (без учета НДС).
Фото 2 — Недвижимость в Киеве за полмиллиона: Фонд госимущества выставил на продажу объект возле метро
Фото 3 — Недвижимость в Киеве за полмиллиона: Фонд госимущества выставил на продажу объект возле метро

Напомним, ранее сообщалось, что винодельческий завод в Одесской области выставили на повторный аукцион после того, как стартовая цена "Котовского винодельческого завода" упала вдвое.

Автор:
Татьяна Бессараб

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