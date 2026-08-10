Недвижимость в Киеве за полмиллиона: Фонд госимущества выставил на продажу объект возле метро

18 августа Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины" в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Входящий в состав лота

В состав единого имущественного комплекса входят три объекта недвижимости общей площадью 335,9 кв. м, а также три транспортных средства и другое движимое имущество предприятия.

Основными активами объекта являются:

помещение в административно-учебном доме площадью 261,6 кв. м;

два гаража общей площадью 74,3 кв. м.

Условия аукциона

Локация и существующая инфраструктура делают объект привлекательным для частного инвестора.

Как отмечается, приобретение комплекса позволяет реализовать несколько бизнес-сценариев: развитие офисного или сервисного центра, создание пространства для образовательных или инновационных проектов, а также использование помещений для других коммерческих нужд.

Дата проведения аукциона: 18 августа 2026;

18 августа 2026; Стартовая цена: 576013 гривен (без учета НДС).

Напомним, ранее сообщалось, что винодельческий завод в Одесской области выставили на повторный аукцион после того, как стартовая цена "Котовского винодельческого завода" упала вдвое.