Импорт бензина в июле обновил годовой максимум: какие страны стали главными экспортерами

Украинские импортеры ввезли 196 тысяч тонн бензина за июль, обновив рекорд за последние 12 месяцев. Переход на стандарт Е10 и изменение географии поставок не помешали обеспечить рынок топливом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

"Июль был очень напряженным из-за адаптации к Е10 и повышенному спросу как следствию роста цен на мировом рынке. Несмотря на это, украинские импортеры обеспечили достаточные поставки бензина, а также законтрактовали необходимые объемы на август", — заявили в Консалтинговой группе "А-95".

География поставщиков и импортеры

Основными странами-экспортерами стали:

Литва – 56,1 тыс. тонн (+16% к июлю 2025 года);

Польша – 51,7 тыс. тонн (+68%);

Греция (завод Motor Oil) – 25 тыс. тонн;

Германия – 21 тыс. тонн (+78%, весь объем ввезла сеть UPG).

В общей сложности Литва и Польша обеспечили 55% всего ввозимого горючего, причем более 50% общего импорта (97 тыс. тонн) произвели предприятия концерна Orlen.

Среди украинских компаний наибольшие объемы были ввезены:

ОККО – 47 тыс. тонн;

"Укрнафта" - 43 тыс. тонн (+73%);

UPG – 25,2 тыс. тонн (+50%).

Рост спроса на бензины А-98/100

В июле импорт высокооктановых бензинов А-98/100 вырос на 88% по сравнению с июлем 2025 г. и составил 5,7 тыс. тонн.

"Такой всплеск полностью дублирует июль прошлого года, когда впервые была введена обязательная продажа бензина с биоэтанолом. Марки А-98/100 – исключения из этого нормативного требования, поэтому многие водители перешли на них", — пояснили аналитики "А-95".

Напомним, 6 августа оптовые цены на дизтопливо в Украине впервые за последний месяц снизились, что снизило риск его подорожания до 100 грн за литр.