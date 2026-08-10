- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Импорт бензина в июле обновил годовой максимум: какие страны стали главными экспортерами
Украинские импортеры ввезли 196 тысяч тонн бензина за июль, обновив рекорд за последние 12 месяцев. Переход на стандарт Е10 и изменение географии поставок не помешали обеспечить рынок топливом.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.
"Июль был очень напряженным из-за адаптации к Е10 и повышенному спросу как следствию роста цен на мировом рынке. Несмотря на это, украинские импортеры обеспечили достаточные поставки бензина, а также законтрактовали необходимые объемы на август", — заявили в Консалтинговой группе "А-95".
География поставщиков и импортеры
Основными странами-экспортерами стали:
- Литва – 56,1 тыс. тонн (+16% к июлю 2025 года);
- Польша – 51,7 тыс. тонн (+68%);
- Греция (завод Motor Oil) – 25 тыс. тонн;
- Германия – 21 тыс. тонн (+78%, весь объем ввезла сеть UPG).
В общей сложности Литва и Польша обеспечили 55% всего ввозимого горючего, причем более 50% общего импорта (97 тыс. тонн) произвели предприятия концерна Orlen.
Среди украинских компаний наибольшие объемы были ввезены:
- ОККО – 47 тыс. тонн;
- "Укрнафта" - 43 тыс. тонн (+73%);
- UPG – 25,2 тыс. тонн (+50%).
Рост спроса на бензины А-98/100
В июле импорт высокооктановых бензинов А-98/100 вырос на 88% по сравнению с июлем 2025 г. и составил 5,7 тыс. тонн.
"Такой всплеск полностью дублирует июль прошлого года, когда впервые была введена обязательная продажа бензина с биоэтанолом. Марки А-98/100 – исключения из этого нормативного требования, поэтому многие водители перешли на них", — пояснили аналитики "А-95".
Напомним, 6 августа оптовые цены на дизтопливо в Украине впервые за последний месяц снизились, что снизило риск его подорожания до 100 грн за литр.