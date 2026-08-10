Імпорт бензину в липні оновив річний максимум: які країни стали головними експортерами

Українські імпортери ввезли 196 тисяч тонн бензину за липень, оновивши рекорд за останні 12 місяців. Перехід на стандарт Е10 та зміна географії постачань не завадили забезпечити ринок пальним.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

"Липень був дуже напруженим через адаптацію до Е10 і підвищений попит як наслідок зростання цін на світовому ринку. Попри це українські імпортери забезпечили достатні постачання бензину, а також законтрактували необхідні обсяги на серпень", — заявили в Консалтинговій групі "А-95".

Географія постачальників та імпортери

Основними країнами-експортерами стали:

Литва — 56,1 тис. тонн (+16% до липня 2025 року);

Польща — 51,7 тис. тонн (+68%);

Греція (завод Motor Oil) — 25 тис. тонн;

Німеччина — 21 тис. тонн (+78%, весь обсяг ввезла мережа UPG).

Загалом Литва та Польща забезпечили 55% усього ввезеного пального, причому понад 50% загального імпорту (97 тис. тонн) виробили підприємства концерну Orlen.

Серед українських компаній найбільші обсяги ввезли:

ОККО — 47 тис. тонн;

"Укрнафта" — 43 тис. тонн (+73%);

UPG — 25,2 тис. тонн (+50%).

Зростання попиту на бензини А-98/100

У липні імпорт високооктанових бензинів А-98/100 зріс на 88% порівняно з липнем 2025 року і становив 5,7 тис. тонн.

"Такий сплеск повністю дублює липень минулого року, коли вперше було запроваджено обов’язковий продаж бензину з біоетанолом. Марки А-98/100 – винятки з цієї нормативної вимоги, тому багато водіїв перейшло на них", — пояснили аналітики "А-95".

Нагадаємо, 6 серпня гуртові ціни на дизпальне в Україні вперше за останній місяць знизилися, що зменшило ризик його подорожчання до 100 грн за літр.