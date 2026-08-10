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Туреччина дозволила транзит суден до Чорного моря після паузи

танкери
Після кількох днів паузи турецька влада дозволила прохід танкерів / Depositphotos

Турецька влада відновила видачу дозволів на транзит торговельних суден через свої протоки на шляху до Чорного моря. Прохід був тимчасово призупинений через раптові затримки, які виникли на тлі зростання безпекових ризиків у регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними систем відстеження суден, нафтовий танкер Aegean Dream увійшов у протоку Дарданелли після тривалого очікування з четверга. Судно прямує до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в російському Новоросійську.

Аналогічно водний шлях пройшов контейнеровоз Mehmet Kahveci A, який також вказав Новоросійськ кінцевою точкою маршруту.

Раніше Генеральне управління берегової безпеки Туреччини повідомило декільком суднам, що прямували до українських та російських портів, про призупинення видачі транзитних дозволів.

Офіційних пояснень причин такого кроку влада не надала, а профільні відомства утрималися від публічних коментарів.

Тимчасова затримка суден збіглася в часі з активізацією заяв турецького уряду щодо зростання загрози для цивільного судноплавства.

Останнім часом у акваторії Чорного моря зафіксовано низку атак на торговельні судна, зокрема ті, що належать турецьким компаніям або ходять під прапором країни.

Паралельно стало відомо про досягнення домовленостей щодо безпеки цивільних рейсів. Україна погодилася сприяти забезпеченню безпечного проходу для окремих танкерів, які не належать РФ.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ упродовж 1–8 серпня уразили ще 12 російських суден у Чорному та Азовському морях. Загалом від початку операції 6 липня, за даними командування СБС, було уражено 218 плавзасобів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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