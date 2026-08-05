У РФ очікують транспортного колапсу: зупинено контейнерні перевезення через Чорне море

Транспортна група FESCO, один із найбільших логістичних операторів РФ, офіційно припинила прийом заявок на морські перевезення через акваторію Чорного моря.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Причиною стало затоплення контейнеровоза "Янина" місткістю близько 1000 контейнерів, яке сталося в ніч на 1 серпня. За оцінками імпортерів, чорноморський маршрут для російської торгівлі фактично закритий.

Відстеження графіків показує, що кількість рейсів великих суден із Новоросійська в липні впала на 38% порівняно з травнем.

Найбільше скорочення зафіксовано в сегменті танкерів — виходи скоротилися наполовину, тоді як кількість зернових балкерів зменшилася на 46%.

Логісти зазначають, що замінити втрачену "Янину" операторам нічим, а сам напрямок через постійні атаки став абсолютно непередбачуваним за термінами.

Зупинка чорноморського коридору змушує російський імпорт масово переорієнтовуватися на далекі альтернативні маршрути. Експерти прогнозують повторення колапсу 2022 року з багатомісячними затримками в портах Далекого Сходу та на Транссибірській магістралі.

Перенаправлення вантажів до Санкт-Петербурга ускладнене блокуванням Ормузької протоки та загрозою дронових атак, тоді як сухопутні залізничні та автомобільні шляхи не здатні компенсувати втрачені морські обсяги.

Раніше повідомлялося, що головний державний банк Кремля розпочинає масові звільнення через проблеми в економіці.

Крім того, удари по Wildberries спровокували нову кризу в банківській системі Росії. Масштабні пожежі на складах створили боргові ризики для фінансового сектору на понад 1,3 трлн рублів.