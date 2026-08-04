Великий бізнес у Росії масово скорочує працівників через фінансові проблеми

Понад 40% російських підприємств вимушені скорочувати витрати на персонал через стагнацію економіки та падіння прибутків. Кожна десята велика компанія готує звільнення, а такі гіганти, як РЖД, Сбербанк та ВТБ, вже скорочують тисячі співробітників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Масштаби скорочень та урізання зарплат

У матеріалі зазначається, що в липні частка компаній, які скорочують витрати на персонал, зросла майже вдвічі. Звільнення вже відбуваються у найбільших структурах: РЖД планує скоротити 15% центрального аппарату (6 тис. осіб); ВТБ розпочав скорочення 10% персоналу головного офісу; Сбербанк у другому кварталі звільнив майже 2,5 тис. осіб, відкотивши чисельність штату до рівня 2021 року.

Також скорочення штату не виключають IT-розробники, видавництва, металургійні комбінати та регіональні будівельні компанії.

Приховані форми оптимізації

Через падіння попиту 17,5% підприємств відправляють співробітників у неоплачувані відпустки або переводять на неповну зайнятість. Крім того, основними заходами залишаються обмеження найму та скасування витрат на навчання, відрядження і корпоративи.

Гендиректорка рекрутингової компанії "Еллектус" Євгенія Дворська назвала звільнення персоналу загальною тенденцією в Росії.

"Це пов'язано з процесами не в якійсь окремій галузі, а з загальним підвищенням податкового навантаження та сповільненням темпів зростання бізнесу й економіки в цілому", — зазначила вона.

Активність бізнесу та брак коштів

Зростання економіки за січень-травень становило лише 0,3%. В липні індекс ділової активності впав до 42,4 пункта — мінімуму з липня 2022 року.

Прибутки компаній за п'ять місяців виявилися на 1% нижчим за минулорічні, а з урахуванням інфляції скоротилися на 7%. Значна частка підприємств стикнулася з нестачею оборотних коштів, а неплатежі контрагентів стали головною проблемою для бізнесу.

Раніше повідомлялося, що головний державний банк Кремля розпочинає масові звільнення через проблеми в економіці.