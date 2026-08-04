Крупный бизнес в России массово сокращает работников из-за финансовых проблем

Более 40% российских предприятий вынуждены сокращать расходы на персонал из-за стагнации экономики и падения доходов. Каждая десятая крупная компания готовит увольнения, а такие гиганты, как РЖД, Сбербанк и ВТБ, уже сокращают тысячи сотрудников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Масштабы сокращений и урезание зарплат

В материале отмечается, что в июле доля компаний, сокращающих расходы на персонал, выросла почти вдвое. Увольнения уже происходят в крупнейших структурах: РЖД планирует сократить 15% центрального аппарата (6 тыс. человек); ВТБ приступил к сокращению 10% персонала головного офиса; Сбербанк во втором квартале уволил почти 2,5 тыс. человек, откатив численность штата к уровню 2021 года.

Также сокращение штата не исключают IT-разработчики, издательства, металлургические комбинаты и региональные строительные компании.

Скрытые формы оптимизации

Из-за падения спроса 17,5% предприятий отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводят на неполную занятость. Кроме того, основными мерами остаются ограничение найма и отмена расходов на обучение, командировки и корпоративы.

Гендиректор рекрутинговой компании "Электус" Евгения Дворская назвала увольнение персонала общей тенденцией в России.

"Это связано с процессами не в какой-либо отдельной отрасли, а с общим повышением налоговой нагрузки и замедлением темпов роста бизнеса и экономики в целом", - отметила она.

Активность бизнеса и нехватка средств

Рост экономики за январь-май составил всего 0,3%. В июле индекс деловой активности упал до 42,4 пункта – минимума с июля 2022 года.

Прибыли компаний за пять месяцев оказались на 1% ниже прошлогодних, а с учетом инфляции сократились на 7%. Значительная часть предприятий столкнулась с нехваткой оборотных средств, а неплатежи контрагентов стали главной проблемой для бизнеса.

Ранее сообщалось, что главный государственный банк Кремля начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике.