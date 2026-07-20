Бизнес в РФ переживает самый большой спад с весны 2022 года: деловая активность стремительно падает

Российский бизнес и потребительский сектор синхронно фиксируют стремительное ухудшение экономической ситуации, вернувшее деловую активность страны-агрессорки к уровню первых месяцев полномасштабного вторжения. Из-за затяжного кризиса в РФ резко возросло количество корпоративных банкротств, усилился дефицит кадров и выросли инфляционные ожидания как предприятий, так и обычных граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

В июне индикатор делового климата Центробанка РФ снизился до минус 3,6 пунктов с 0,9 в мае. Ноль в этой шкале отделяет рост от спада, так что бизнес больше не верит в улучшение. Ухудшились и оценки текущей ситуации и ожидания компаний, причем падение зафиксировано в большинстве отраслей и во всех группах предприятий, от крупных корпораций до мелкого бизнеса.

Параллельно возрастают инфляционные ожидания. Ценовые ожидания компаний в июле поднялись на 4,4 процентных пункта, до 20,2 пункта. Меньше горючего, более высокая стоимость логистики, более дорогие товары.

Настроения обычных россиян стремительно ухудшаются вслед за бизнесом. Опрос "Левада-Центра" зафиксировал полное отсутствие оптимизма по поводу личного благосостояния и состояния экономики в целом. Индекс потребительских настроений падает уже год и в конце июня опустился ниже отметки 100 пунктов, разделяющих оптимизм и пессимизм. За год индекс потерял 23 пункта, причем 9 из них пришлись на последние два месяца.

Банкротства компаний и дефицит кадров

Корпоративный сектор в это время стремительно погружается в долги. В первом полугодии количество юридических лиц, признанных банкротами, выросло на 10,8%, а количество новых дел о банкротстве увеличилось на 20,9%. Показателен и другой тренд: компании, накопившие задолженность, все чаще публично заявляют о намерении инициировать процедуру банкротства. Количество таких сообщений превысило показатели 2025 года на 43%, а уровень 2024 года – на 83%.

На фоне экономического спада Кремль продолжает говорить о нуждающихся в рабочих руках. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что экономике РФ в ближайшие шесть лет понадобится примерно три миллиона рабочих, операторов производственных установок и машин. Вопрос, откуда эти люди должны появиться в стране с рекордно низкой безработицей, высокой мобилизацией мужчин трудоспособного возраста и массовой эмиграцией специалистов, остается без ответа.

Однако есть сектор, который в РФ традиционно процветает. Рынок российских ломбардов прогнозирует рост прибыли на 60% в 2026 году. Когда население закладывает имущество, чтобы дожить до зарплаты, а бизнес закрывает магазины вместо открытия новых, это точный индикатор того, в каком направлении движется экономика страны.

Напомним, российские акции падают 18 недель подряд – это самая длинная серия с 1997 года. Фондовый рынок РФ завершил неделю сильнейшим падением почти через четыре года. Индекс Мосбиржи снизился на 8,72% - до 1958,4 пункта, что стало минимальным уровнем с октября 2022 года.