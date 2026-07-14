Госдума РФ во втором чтении одобрила масштабную реформу корпоративного банкротства, которая должна заменить ликвидацию предприятий механизмами реструктуризации долгов. Несмотря на формальные лозунги о сохранении рабочих мест, поспешное продвижение закона совпало с резким ухудшением финансового положения российского бизнеса. Так Кремль пытается искусственно сдержать лавину неплатежеспособности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Российские власти фактически признали полный провал действующей системы оздоровления бизнеса. В течение 2025 года внешнее управление в РФ применили только по 51 делу, а финансовое оздоровление вообще в восьми случаях. Реабилитационные процедуры составляли менее 1% всех корпоративных банкротств, в то время как абсолютное большинство процессов завершалось полной распродажей имущества и ликвидацией юридических лиц.

Что предполагает новая реформа

Новый закон вводит единую процедуру реструктуризации взамен нескольких старых инструментов. Она позволит компаниям заключать досудебные соглашения и утверждать планы погашения задолженностей.

В то же время для должников будут действовать жесткие ограничения:

запрет на привлечение новых кредитов без согласия антикризисного управляющего;

блокирование любых финансовых соглашений со связанными структурами;

новый механизм продажи крупных активов с гибким понижением цены в процессе торгов.

Поспешное рассмотрение закона происходит на фоне критического скопления долгов в корпоративном секторе РФ. По состоянию на конец апреля 2026 года совокупные обязательства российских предприятий составили 293 триллиона рублей (около 3,85 трлн долларов), а просроченные платежи за год подскочили на 18% - до 7 триллионов рублей (около 92 млрд долларов). Российский бизнес массово берет новые ссуды для перекрытия старых долгов, тратя на обслуживание процентов почти 37% своей прибыли.

Искусственное сдерживание краха

В разведке отмечают, что принятие этой реформы является попыткой Кремля подготовиться к масштабному кризису неплатежеспособности в условиях рекордных ставок Центробанка, падению доходов и кризису взаиморасчетов. Новые правила позволят искусственно откладывать юридическое банкротство во избежание одновременного выброса обесцененных проблемных активов на рынок.

Скорее всего, эти механизмы будет применяться Москва избирательно. Спасать от ликвидации будут, прежде всего, предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты критической инфраструктуры, крупных градообразующих работодателей и компании, выполняющие прямые государственные заказы Кремля.

Напомним, промышленность России вошла в стагнацию, а инвестиции упали больше всего с 2009 года. Валовой внутренний продукт РФ за январь-май 2026 г. вырос всего на 0,2%, а промышленное производство — на 0,4%, что свидетельствует о фактической остановке развития экономики за пределами военного производства.