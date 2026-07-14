Борги на трильйони: в РФ ухвалили закон, щоб штучно стримати масові банкрутства

Держдума РФ у другому читанні схвалила масштабну реформу корпоративного банкрутства, яка має замінити ліквідацію підприємств механізмами реструктуризації боргів. Попри формальні гасла про збереження робочих місць, поспішне просування закону збіглося з різким погіршенням фінансового стану російського бізнесу. Так Кремль намагається штучно стримати лавину неплатоспроможності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Російська влада фактично визнала повний провал чинної системи оздоровлення бізнесу. Протягом 2025 року зовнішнє управління в РФ застосували лише у 51 справі, а фінансове оздоровлення — взагалі у восьми випадках. Реабілітаційні процедури становили менш як 1% усіх корпоративних банкрутств, тоді як абсолютна більшість процесів завершувалася повним розпродажем майна та ліквідацією юридичних осіб.

Що передбачає нова реформа

Новий закон запроваджує єдину процедуру реструктуризації замість кількох старих інструментів. Вона дозволить компаніям укладати досудові угоди та затверджувати плани погашення заборгованостей.

Водночас для боржників діятимуть жорсткі обмеження:

заборона на залучення нових кредитів без згоди антикризового керуючого;

блокування будь-яких фінансових угод із пов'язаними структурами;

новий механізм продажу великих активів із гнучким зниженням ціни в процесі торгів.

Поспішний розгляд закону відбувається на тлі критичного накопичення боргів у корпоративному секторі РФ. Станом на кінець квітня 2026 року сукупні зобов'язання російських підприємств сягнули 293 трильйонів рублів (близько 3,85 трлн доларів), а прострочені платежі за рік підскочили на 18% — до 7 трильйонів рублів (приблизно 92 млрд доларів). Російський бізнес масово бере нові позики для перекриття старих боргів, витрачаючи на обслуговування відсотків майже 37% свого прибутку.

Штучне стримування краху

У розвідцізазначають, що ухвалення цієї реформи є спробою Кремля підготуватися до масштабної кризи неплатоспроможності в умовах рекордних ставок Центробанку, падіння прибутків та кризи взаєморозрахунків. Нові правила дозволять штучно відкладати юридичне банкрутство, щоб уникнути одночасного викиду знецінених проблемних активів на ринок.

Найімовірніше, ці механізми Москва застосовуватиме вибірково. Рятувати від ліквідації будуть насамперед підприємства оборонно-промислового комплексу, об'єкти критичної інфраструктури, великих містоутворюючих роботодавців та компанії, що виконують прямі державні замовлення Кремля.

Нагадаємо, промисловість Росії увійшла в стагнацію, а інвестиції впали найбільше з 2009 року. Валовий внутрішній продукт РФ за січень-травень 2026 року зріс лише на 0,2%, а промислове виробництво — на 0,4%, що свідчить про фактичне зупинення розвитку економіки за межами військового виробництва.