Промисловість Росії увійшла в стагнацію, а інвестиції впали найбільше з 2009 року

Валовий внутрішній продукт Росії за січень-травень 2026 року зріс лише на 0,2%, а промислове виробництво — на 0,4%. Попри зростання оборонних підприємств, економіка країни фактично перейшла до стагнації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Moscow Times.

За оцінкою відомства, у травні ВВП Росії збільшився на 0,3% у річному вимірі після 1,9% у квітні. У першому кварталі економіка скоротилася на 0,2%.

Зростання ВВП за п'ять місяців виявилося у п'ять разів нижчим за показник 2025 року, коли економіка додала 1%. У 2023-2024 роках темпи зростання були приблизно у 20 разів вищими.

Промислове виробництво за січень-травень зросло на 0,4% проти 1,3% роком раніше та майже 5% у 2024 році. Водночас оборонні заводи наростили випуск на 15-30%, однак цього не вистачило для підтримки промисловості загалом.

Водночас у середньому по Росії інвестиції в першому кварталі впали на 14,5% — це найсильніше скорочення з 2009 року.

Економіст Віктор Туньов заявив, що поза Москвою російська економіка вже рухається до рецесії. За його даними, у столиці реальні доходи населення зросли на 14,5%, тоді як у середньому по країні — на 2,6%. Промислове виробництво в Москві збільшилося на 12%, а інвестиції залишилися на рівні минулого року.

За оцінкою економіста Дмитра Польового, у першому кварталі в мінусі опинилися галузі, що забезпечують 71% валової доданої вартості російської економіки. Він порівняв поточну ситуацію з кризовими періодами 2014-2015 років, 2020 року та початку повномасштабної війни у 2022 році.

Аналітики Райффайзенбанку вважають, що російська економіка дедалі більше розділяється на два сегменти: державний сектор продовжує зростати завдяки бюджетним витратам, тоді як решта галузей перебуває у стагнації.

Провідна аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова не виключає, що російська економіка може завершити 2026 рік падінням. Серед ризиків вона назвала скорочення нафтопереробки після атак на НПЗ, паливну кризу та прискорення інфляції.

Додатковим чинником тиску є падіння вартості російської нафти Urals. За даними видання, навесні сорт коштував понад $100 за барель, а зараз продається дешевше $45. Це скорочує валютні надходження та доходи бюджету, що може вимагати додаткових трансфертів регіонам і посилити дефіцит бюджету.

Зауважимо, Росія зіткнулася із гострим дефіцитом робочої сили, який роками обмежуватиме її економічний розвиток. Головними причинами кадрового голоду стали масштабні втрати у війні проти України, масова еміграція та загальне старіння населення країни-агресора.