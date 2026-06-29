Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив про повну заборону експорту бензину

Очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив, що Росія може повністю заборонити експорт пального через проблеми на внутрішньому ринку.

Як пише Delo.ua, про це Путін сказав під час наради, присвяченої забезпеченню внутрішнього ринку пальним, цитує російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

Він фактично визнав успішні атаки України на паливну інфраструктуру РФ, заявивши про необхідність "звести до мінімуму наслідки ударів" по ній.

Путін також запевнив, мовляв, найбільші нафтопереробні заводи Росії працюють на максимальній потужності, а уряд уже почав використовувати паливні резерви. Попри це, визнав він, на автозаправних станціях зберігаються черги, а окремі марки бензину не завжди доступні.

Очільник Кремля доручив уряду підготувати додаткові системні заходи для стабілізації паливного ринку. Серед них він назвав збільшення пропозиції пального та підтримання економічно обґрунтованих цін. Путін також заявив, що обговорюється можливість повної заборони на експорт дизельного палива.

Лідер РФ згадав і про тимчасово окупований український Крим, запевнивши, що потреби півострова в пальному "будуть забезпечені", а зараз там "є запас на кілька днів".

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

На тлі регулярних атак українських дронів про російських НПЗ Росія заборонила експорт бензину до 31 липня. А до 30 листопада обмежений експорт авіаційного гасу.

Після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Особливо сильно дефіцит палива відчувається в анексованому Криму та Севастополі.

За даними російських медіа, уряд РФ дозволив частині нафтопереробних заводів випускати для внутрішнього ринку бензин та дизпаливо нижчої якості — вказаний як класу «Євро-5», але з показниками «Євро-3».

Також Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту близько 50 тис. тонн бензину через дефіцит пального