Вантажівки з пальним не доїхали до окупованого Криму: бензин не продають навіть за талонами

Окупований Крим залишився зовсім без палива через успішні атаки України по логістичним маршрутам Росії. Бензовози у черговий раз не доїхали до Севастополя.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв визнав, що плани з розподілу бензину за талонами були відкладені, адже вантажівки не змогли доставити пальне до міста через нещодавні удари України по маршрутах постачання.

"Звертаюся до всіх: немає сенсу стояти в чергах на заправках", – зауважив Розважаєв.

Залишки пального обіцяють видавати лише для громадського транспорту та екстрених служб.

Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про "тимчасову" нестачу бензину марок А-92 та А-95.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

Нагадаємо, паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи поширилися вже як мінімум на 15 регіонів Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.