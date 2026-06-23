Криза дісталася Сибіру: після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%

Росія шукає шляхи для пом'якшення перебоїв із постачанням нафтопродуктів, які виникли внаслідок ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. У багатьох регіонах країни зафіксовано зростання цін, довгі черги на заправних станціях та дефіцит палива.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Через зупинку виробництва влада РФ уже заборонила експорт бензину та авіаційного пального, а також розглядає варіанти імпорту нафтопродуктів морем та введення субсидій для стримування роздрібних цін.

За даними галузевих аналітиків, виробництво бензину в Росії скоротилося орієнтовно на 25% порівняно із середньодобовими показниками червня 2025 року. Зараз випуск упав до 90 000 метричних тонн на день. Крім того, у першій половині червня на 15% просіли обсяги морського експорту російського палива порівняно з травневими показниками. Причиною стали незаплановані технічні ремонти на підприємствах, які постраждали від ударів українських дронів.

Як зазначає агентство, географія паливної кризи розширилася і вийшла далеко за межі тимчасово анексованого Криму. Авіаудари ЗСУ по енергетичних об'єктах уразили цілі на відстані понад 2000 кілометрів (3218,69 км) від лінії фронту. Проблеми з наявністю дизеля та бензину охопили центральні та східні райони Росії, зокрема Новосибірську та Омську області в Сибіру.

В Омській області влада офіційно ввела обмеження на АЗС: заправку бензину лімітували до 40 літрів на один автомобіль, а продаж дизельного палива дозволено в обсязі від 80 до 200 літрів. Сусідня Новосибірська область наразі готується до впровадження аналогічних лімітів.

Удари по російським НПЗ

У ніч на 12 червня українські дрони атакували завод "Танеко" в Нижньокамську — найбільше підприємство "Татнефті" — після чого він повністю зупинив переробку: в результаті атаки і пожеж на території підприємства було припинено переробку сировини на обох первинних ‌установках.

18 червня українські БпЛА атакували завдали удару по Московському нафтопереробному заводу. Точні масштаби пошкоджень наразі з'ясовуються, проте будь-які тривалі збої на цьому об'єкті загрожують паралічем постачання палива до московського регіону.

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Станом на 17 червня обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів діяли вже у 53 регіонах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що в РФ стрімко зростають роздрібні ціни на бензин, а атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) змусили тамтешні мережі АЗС обмежувати продаж палива на початку літнього сезону відпусток.