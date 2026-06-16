Українські дрони зупинили один із найважливіших НПЗ у Росії

Нафтопереробний завод "ТАНЕКО" російської компанії "Татнєфть" у Татарстані (РФ) повністю зупинив переробку нафти з 12 ‌червня після атаки українських дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що в результаті атаки і пожеж на території підприємства було припинено переробку сировини на обох первинних ‌установках, які має завод: АВТ-6 продуктивністю 20.000 тонн на ‌добу (45% потужності НПЗ) та АВТ-7 продуктивністю близько 23.000 тонн на добу.

НПЗ "ТАНЕКО", один з найбільш оснащених серед російських нафтопереробних заводів, має в своєму розпорядженні установки гідрокрекінгу, каталітичного крекінгу, уповільненого коксування.

За січень–грудень 2024 року ТАНЕКО переробив 17 мільйонів тонн нафти, виробив автобензину 2,7 мільйона тонн, дизельного палива — 8,5 мільйона тонн, нафтового коксу — 1,3 мільйона.

Газета "Комерсант" при цьому пише, що "Татнєфть" обмежила продаж палива на заправках.

Продаж палива обмежили 12 червня – у день українських ударів. Повідомляється, що такі заходи введені в Оренбурзькій, Нижегородській та Воронезькій областях, а також Удмуртії.

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти. Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.