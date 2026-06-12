Завдають великої шкоди: удари українських дронів обвалили експорт російської нафти на 34%

Україна вдвічі наростила кількість глибоких ударів по території Росії за останній рік і завдає її нафтовій економіці значно більшої шкоди, ніж прийнято вважати.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в аналітичному матеріалі видання The Economist.

Українські удари по РФ

У 2025 році Україна завдала 658 ударів по цілях на відстані понад 100 км від кордону — майже вдвічі більше, ніж за три попередні роки разом узяті. У 2026 році, за поточним темпом, цей показник може перевищити 800.

The Economist проаналізував 1289 українських ударів по об’єктах, розташованих на відстані понад 100 км від українського кордону. За підрахунками видання, якщо у 2022-2024 роках було зафіксовано 335 таких ударів, то лише у 2025 році їхня кількість сягнула 658.

Найбільш постраждалі об'єкти — порти та нафтопереробні заводи. Туапсе, найбільший нафтовий термінал Росії на Чорному морі, отримав кілька послідовних ударів, після одного з яких стався масштабний розлив нафти. Санкт-Петербург, що знаходиться за 800 км від українського кордону, став регулярною ціллю.

РФ втрачає нафтові доходи

Цієї весни видобуток нафти в Росії впав на 15% порівняно з роком раніше попри високі ціни.

"Результати свідчать, що з червня 2025 року Росія заробляє на викопному паливі менше, ніж можна було б очікувати за поточних цін на нафту Brent, і цей розрив продовжує збільшуватися", - пише видання.

У період із червня по грудень 2025 року доходи Росії від експорту енергоносіїв були на $18 млрд, або на 12%, нижчими, ніж зазвичай можна було б очікувати. У перші чотири місяці 2026 року вони вже були на 34% нижчими за прогнозований рівень.

Аналітики доходять висновку, що удари вже завдають економіці РФ мільярдних збитків, якщо ж Україна зможе наростити темпи та глибину атак, то наслідки можуть стати ще відчутнішими.

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти. Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.