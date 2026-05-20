Московський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки дронів - Reuters

Московський нафтопереробний завод припинив переробку сировини після атаки українського безпілотника, яка відбулася 17 травня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що роботу підприємства було повністю зупинено з міркувань безпеки для зменшення можливих ризиків. За інформацією джерел, процес перезапуску потужностей заводу триватиме кілька днів.

Наслідки удару та офіційні заяви

За даними Reuters, місцева влада підтвердила, що поблизу об'єкта розбився дрон. Мер Москви Сергій Собянін заявив у неділю, що за попередніми даними внаслідок удару постраждали дванадцять людей, переважно будівельники біля вхідних воріт заводу.

За його словами, основна технологія нафтопереробного заводу нібито залишилася неушкодженою.

Власник підприємства, компанія"Газпромнефть", наразі не відповіла на запит про коментар щодо поточної ситуації на виробництві.

Значення заводу

Зазначений нафтопереробний завод розташований у південно-східній частині Москви та є ключовим об'єктом для постачання автомобільного палива до російської столиці.

За даними галузевих джерел, у 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 мільйона метричних тонн сирої нафти.

Обсяги виробництва підприємства за цей період становили 2,9 мільйона тонн бензину, 3,2 мільйона тонн дизельного палива та 1,3 мільйона тонн бітуму.

Нагадаємо, з початку 2026 року через удари дронів та пов’язані з ними перебої в Росії були вимушено зупинені 35 установок первинної переробки нафти загальною потужністю понад 390 тис. тонн на добу.

Зокрема у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.