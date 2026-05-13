У Росії Пермський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після атаки дронів

Атака дронів вивела з ладу Пермський НПЗ (фото ілюстративне) / Depositphotos

Російський нафтопереробний завод у Пермі повністю припинив виробничий процес після успішної атаки українських безпілотників, що відбулася 7 травня. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела.

Удар спричинив масштабну пожежу та серйозно пошкодив критичне обладнання підприємства.

Офіційна влада регіону в особі губернатора Дмитра Махоніна підтвердила факт атаки на промислові об'єкти краю, хоча й утрималася від назви конкретного заводу.

Об'єкт розташований на значній відстані від кордону, приблизно за 1460 кілометрів на схід від Москви.

Наслідки влучань 

Внаслідок атаки було терміново виведено з ладу три установки первинної перегонки нафти. Окрім них, технічні пошкодження змусили зупинити роботу низки вторинних установок.

Один із блоків під назвою CDU-4 уже перебував у стані простою з кінця квітня через попередній наліт безпілотних апаратів.

Наразі завод, який належить компанії "Лукойл", фактично не функціонує, а власники підприємства поки що ніяк не прокоментували інцидент.

Економічний удар 

За оцінками експертів, ремонтні роботи на об'єкті можуть тривати щонайменше кілька тижнів. Повна зупинка Пермського НПЗ є відчутним ударом по російській паливній галузі.

Підприємство було ключовим виробником бензину, дизельного палива, коксу та мазуту.

У 2024 році Пермський НПЗ переробив близько 12,6 млн тонн нафти, або 250 тис. барелів на добу. Також підприємство виробило 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного пального, 700 тис. тонн коксу та 200 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.

Три удари за 12 днів перетворили єдиний чорноморський нафтопереробний завод Росії на палаючі руїни. Збіг виявився катастрофічним для Москви: Туапсинський НПЗ зупинився саме тоді, коли ціна Urals уперше за 13 років перевалила за $116 за барель. Delo.ua підрахувало, скільки коштують Росії удари ЗСУ у квітні 2026 року.

Автор:
Тетяна Бесараб