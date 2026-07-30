У Києві частково перекриють міст Метро: дати та схема руху

У Києві частково обмежуватимуть рух мостом Метро у напрямку станції “Гідропарк”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт мосту Метро в Києві

Обмеження діятимуть із 20:00 31 липня до 17:00 3 серпня. У цей період дорожники ремонтуватимуть покриття в крайній правій смузі руху, де роботи виконуватимуться цілодобово.

На час ремонту рух транспорту організують сусідньою, другою смугою.

У КП "Київавтошляхміст" перепросили водіїв за тимчасові незручності та закликали заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів містом.

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив тендер вартістю понад 54,5 млн грн на розроблення проєктної документації для капітального ремонту Південного мостового переходу через Дніпро. Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії між станціями “Видубичі” та “Славутич”.