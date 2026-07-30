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У Києві частково перекриють міст Метро: дати та схема руху

міст метро
Фото:the-city.kiev.ua

У Києві частково обмежуватимуть рух мостом Метро у напрямку станції “Гідропарк”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт мосту Метро в Києві

Обмеження діятимуть із 20:00 31 липня до 17:00 3 серпня. У цей період дорожники ремонтуватимуть покриття в крайній правій смузі руху, де роботи виконуватимуться цілодобово.

На час ремонту рух транспорту організують сусідньою, другою смугою.

У КП "Київавтошляхміст" перепросили водіїв за тимчасові незручності та закликали заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів містом.

Фото 2 — У Києві частково перекриють міст Метро: дати та схема руху

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив тендер вартістю понад 54,5 млн грн на розроблення проєктної документації для капітального ремонту Південного мостового переходу через Дніпро. Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії між станціями “Видубичі” та “Славутич”.

Автор:
Ольга Опенько