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В Киеве частично перекроют мост Метро: даты и схема движения

мост метро
Фото:the-city.kiev.ua

В Киеве частично будут ограничивать движение по мосту Метро в направлении станции "Гидропарк".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт моста Метро в Киеве

Ограничения будут действовать с 20:00 31 июля до 17:00 3 августа . В этот период дорожники будут ремонтировать покрытие в крайнем правом ряду движения, где работы будут выполняться круглосуточно.

Во время ремонта движение транспорта организуют соседней, второй полосой.

В КП "Киевавтодоргород" извинились водителям за временные неудобства и призвали заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов по городу.

Фото 2 — В Киеве частично перекроют мост Метро: даты и схема движения

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер стоимостью более 54,5 млн. грн. на разработку проектной документации для капитального ремонта Южного мостового перехода через Днепр. Речь идет о участке Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

Автор:
Ольга Опенько