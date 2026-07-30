В Киеве частично перекроют мост Метро: даты и схема движения

В Киеве частично будут ограничивать движение по мосту Метро в направлении станции "Гидропарк".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт моста Метро в Киеве

Ограничения будут действовать с 20:00 31 июля до 17:00 3 августа . В этот период дорожники будут ремонтировать покрытие в крайнем правом ряду движения, где работы будут выполняться круглосуточно.

Во время ремонта движение транспорта организуют соседней, второй полосой.

В КП "Киевавтодоргород" извинились водителям за временные неудобства и призвали заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов по городу.

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер стоимостью более 54,5 млн. грн. на разработку проектной документации для капитального ремонта Южного мостового перехода через Днепр. Речь идет о участке Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Славутич".