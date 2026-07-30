НБУ увеличил учетную ставку до 15,5%

30 июля правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до 15,5%, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции до конца года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Причины решения

Повышение учетной ставки направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления до 5%. НБУ готов и дальше использовать монетарный инструментарий, в частности дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления.

В течение последних месяцев интерес населения к гривневым активам сохранялся, в частности, благодаря своевременной приостановке снижения учетной ставки в марте и ее сохранению на уровне 15% в течение следующих месяцев. Украинцы в дальнейшем наращивали инвестиции как в срочные гривневые депозиты, так и в ОВГЗ, номинированные в гривне.

В то же время, усиление фундаментального ценового давления вместе с ростом ряда проинфляционных рисков требуют дополнительных мер НБУ для обеспечения надлежащей жесткости монетарных условий. Так повышение учетной ставки до 15,5% поддержит привлекательность гривневых активов, будет способствовать контролируемости инфляционных ожиданий и сохранению устойчивости валютного рынка.

По оценкам НБУ, такой шаг не будет иметь ощутимого сдерживающего влияния на растущее кредитование на более чем 30% в год. Его дальнейшее развитие поддержат конкуренция банков за качественных заемщиков, высокий уровень ликвидности банковской системы, а также планы, предусмотренные профильными стратегиями и меморандумами, и стимулы по программам, финансируемым государством и международными партнерами.

Там добавляют, что в последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста затрат бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы. Инфляционные ожидания в целом были устойчивыми, но оставались повышенными.

29 января правление НБУ решило приступить к циклу смягчения процентной политики, снизив учетную до 15%. впервые за полтора года.

30 апреля правление НБУ приняло решение оставить неизменным учетную ставку на уровне 15%.

Учитывая необходимость удержания инфляционных процессов под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления, НБУ пересмотрел прогнозную траекторию учетной ставки – ожидается ее удержание на уровне 15% к II кварталу 2027 года.

18 июня правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке .