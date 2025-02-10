Как повышение учетной ставки повлияет на вклады в банках

В Национальном банке Украины убеждены, что повышение учетной ставки поможет обуздать инфляцию и снизить давление на валютный рынок.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Напомним, в январе 2025 года регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

На что повлияют решения?

Как подчеркивают в регуляторе, повышение учетной ставки будет побуждать банки увеличить ставки по гривневым депозитам для населения, что обеспечит лучшую защиту гривневых сбережений от инфляции.

"Это также поможет сохранить контроль за инфляционными ожиданиями и частично переориентирует расходы населения на потребление и покупку валюты на сбережения в гривне. Таким образом, снизится давление на валютный рынок и цены", — объясняют в НБУ.

Там видят первую реакцию ставок по гривневым депозитам на декабрьское увеличение учетной ставки – ряд частных банков их повысил. Но, по мнению регулятора, реакция незначительна, однако за столь короткий промежуток времени эквивалентного роста не следует ожидать, учитывая существенные “вливания” ликвидности в систему в конце года из-за значительных расходов бюджета.

Кроме того, учетная ставка не влияет на ставки по депозитам мгновенно, банкам нужно время, чтобы обновить процентную политику.

Как учетная ставка может повлиять на инфляцию?

Учетная ставка оказывает прямое влияние на ожидания и определенным образом на решение о сбережениях и потреблениях.

"Например, если происходит инфляционный всплеск, а центробанк на него не реагирует, то формируются ожидания, что цены и дальше будут расти быстрее. Эти ожидания закладываются в уровне зарплат, объемы потребления, стремление купить иностранную валюту и в цены. В конце концов инфляция начинает сама себя подпитывать из-за более высоких производственных затрат бизнеса и давления на обменный курс.

Приведет ли повышение учетной ставки к потерям бюджета?

Как уточняют в НБУ, более высокая ставка означает большие расходы регулятора по депозитным сертификатам, ведь ставки по этому традиционному монетарному инструменту к ней привязаны.

"Но причиной роста таких расходов является не желание НБУ тратить больше, а необходимость сохранить контроль за ожиданиями и сдержать инфляцию. По сути, расходы по инструментам абсорбции ликвидности (в Украине это депозитные сертификаты) являются ценой, которую платят центробанки, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность в государстве", — подчеркивают НБУ.

Там констатируют, что при пассивной реакции центробанка на всплеск инфляции убытки и для экономики, и для государства будут гораздо больше, поскольку цена своевременной реакции ниже стоимости преодоления кризисов.

"Если инфляция закрепится на высоком уровне, это уменьшит спрос на гривневые ОВГЗ. Правительство не сможет привлекать достаточно ресурсов на внутреннем долговом рынке для покрытия оборонных расходов, на котором с начала большой войны оно аккумулировало 1,5 трлн грн. дополнительными расходами бюджета)", — уточняют в НБУ.

Там добавляют, что если украинцы не будут вкладывать средства в гривневые депозиты и ОВГЗ, они окажутся на валютном рынке, куда же пойдут гривневые средства с текущих счетов. Это будет истощать международные резервы, благодаря которым НБУ не только удерживает устойчивость валютного рынка, но покрывает разницу между экспортом и импортом, в том числе для оборонных нужд.

Ранее сообщалось, что большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка считают необходимым в дальнейшем повышать учетную ставку в ближайшее время при сохранении признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.