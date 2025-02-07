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Международные резервы Украины в январе уменьшились почти на $800 млн

Международные резервы Украины в январе уменьшились почти на $800 млн
В целом динамику резервов определял ряд факторов

По состоянию на 1 февраля 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 43 млрд долларов США. В январе они уменьшились на 784,5 млн, однако остаются на высоком уровне, близком к рекордному показателю.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В целом динамику резервов определял ряд факторов. Среди них валютные интервенции НБУ, поступления в пользу правительства, выплаты за обслуживание и погашение государственного долга, а также переоценка финансовых инструментов.

Факторы, влиявшие на динамику резервов

Операция Национального банка на валютном рынке. В январе 2025 года НБУ существенно сократил чистую продажу валюты по сравнению с декабрем 2024 года – на 29,4%.

Согласно балансовым данным, Нацбанк продал на валютном рынке 3,756 млрд долларов США, а выкупил в резервы всего 6,6 млн долларов США.

Фото 2 — Международные резервы Украины в январе уменьшились почти на $800 млн

Поступление в бюджет и выплаты по госдолгу. На валютные счета правительства Украины в НБУ в январе поступило 3 млрд. евро от Европейского Союза. В то же время государство произвело выплаты на обслуживание и погашение внешнего долга на общую сумму 535,8 млн. долларов США. Из них:

  • 373,3 млн. долларов направлено на погашение и обслуживание валютных ОВГЗ;
  • 85,1 млн долларов – на выплаты по облигациям внешнего государственного займа (ОЗГП);
  • 77,2 млн долларов – на погашение и обслуживание долга перед Всемирным банком;
  • 0,2 млн долларов – выплаты другим кредиторам Украины.

Переоценка денежных инструментов. Благодаря изменению рыночной стоимости активов и валютных курсов в январе резервы увеличились на 401,7 млн. долларов США.

Фото 3 — Международные резервы Украины в январе уменьшились почти на $800 млн

Нынешний уровень международных резервов Украины позволяет покрыть 5,3 месяца будущего импорта.

Напомним, по состоянию на 1 января 2025 года, по предварительным данным, резервы составили 43 787,6 млн дол. США – они выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров.

Автор:
Татьяна Гойденко