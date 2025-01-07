Международные резервы Украины значительно выросли: что этому способствовало

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 составили 43 787,6 млн дол. США. В декабре 2024 года они выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечают в регуляторе, динамику резервов в декабре 2024 года определял ряд факторов, а именно поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Так, на валютные счета правительства в НБУ поступило 9,461 млрд долл. США. Из этой суммы:

4,411 млрд дол. США – макрофинансовая помощь от ЕС;

3,935,3 млрд. дол. США – от Всемирного банка, в том числе через механизм DPL от США, Японии и Великобритании;

1,088 млрд. дол. США – от МВФ ;

25,9 млн. дол. США – от других кредиторов.

В свою очередь правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 132,6 млн. дол.

75,2 млн дол. США – долг перед Всемирным банком;

4,5 млн дол. США – долг перед ЕБРР;

52,9 млн дол. США – долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 252 млн. дол. США.

Также НБУ продал на валютном рынке 5,308 млрд долларов. США и выкупил в резервы 0,4 млн дол. США. Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.

По данным НБУ, в декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 92,4 млн дол. США.

Как констатируют в регуляторе, всего за 2024 год международные резервы Украины увеличились на 8%.

В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку – согласно балансовым данным около 42 млрд дол. США. Самая большая финансовая помощь поступила от Европейского Союза – 17,5 млрд. дол. США, Соединенных Штатов Америки – 6,8 млрд дол. США, Всемирного банка – 6,1 млрд дол. США, МВФ – 5,3 млрд дол. США, Японии – 4,3 млрд дол. США, Канады – 1,8 млрд дол. США.

Кроме того, в 2024 году страна получила более 3,5 млрд. дол. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.

По расчетам регулятора текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.

"В 2025 году Украина рассчитывает получить около 38 млрд долл. США от международных партнеров. Следовательно, способность НБУ поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать устойчивость валютного рынка останется высокой", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Отметим, по состоянию на 1 декабря 2024 года международные резервы Украины достигли 39,92 млрд. долларов США, что на 9,1% больше, чем месяцем ранее.