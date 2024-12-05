В ноябре международные резервы Украины выросли на $3,3 млрд.

По состоянию на 1 декабря 2024 года международные резервы Украины достигли 39,92 млрд. долларов США, что на 9,1% больше, чем месяцем ранее. В ноябре резервы выросли на 3,3 млрд долларов, благодаря значительной международной финансовой поддержке и сокращению объемов чистой продажи валюты Национальным банком.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Факторы роста резервов

Поступления от международных партнеров и обслуживание государственного долга На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6,68 млрд долларов, в частности:

4,79 млрд долларов от Всемирного банка;

1,35 млрд долларов от правительства США;

235 млн долларов от Японии;

191,9 млн долларов от размещения валютных ОВГЗ;

99,9 млн долларов от Южной Кореи;

12,9 млн долларов от других партнеров.

В то же время, Украина уплатила 433,8 млн долларов за обслуживание и погашение государственного долга, среди которых наибольшие суммы пошли на погашение валютных ОВГЗ (311 млн долларов), а также долгов перед международными финансовыми организациями, такими как ЕИБ (44,7 млн долларов), ЕБРР. (29,5 млн долл.) и Всемирный банк (21,2 млн долл.). 27,4 млн дол. – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, МВФ получил от Украины 263,8 млн. долларов.

Операции НБУ на валютном рынке. Нацбанк продал на рынке 2,71 млрд долларов и выкупил в резервы лишь 4,4 млн долларов, что привело к чистой продаже в 2,71 млрд долларов. Это на 21% меньше, чем в октябре, что способствовало уменьшению давления на резервы.

Переоценка финансовых инструментов. Благодаря изменению рыночной стоимости и курсов валют резервы дополнительно выросли на 71,9 млн. долларов.

По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли $36,58 млрд, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце. А по состоянию на 1 октября – 38 миллиардов 898 миллионов долларов США.