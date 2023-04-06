Международные резервы Украины достигли одиннадцатилетнего максимума: кто сколько денег предоставил

По предварительным данным, Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2023 составили $31,878 млрд, что на 10%, или на $3 млрд больше по сравнению с февралем 2023 года. Кроме того, показатель достиг одиннадцатилетнего максимума.

Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба НБУ.

"Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет, больший объем вышеупомянутого был зафиксирован еще в ноябре 2011 года", – говорится в сообщении НБУ.

Резервы выросли на 10% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты НБУ и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте. В марте на валютные счета правительства в Нацбанке поступило $ 5,105 млрд, из этой суммы:

$1,756,6 млрд – от правительства Канады;

$1,617,1 млрд – от ЕС;

$ 1,253,1 млрд – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

$ 2,2 млн – от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;

$ 476,5 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За счет переоценки в марте стоимость финансовых инструментов увеличилась на $ 697,6 млн.

Что касается расходов, то правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $486,8 млн, из которых $409,3 млн – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $49,6 млн – долга перед Всемирным банком, остальные – долга перед другими международными кредиторами.

Международному валютному фонду Украина уплатила $638,6 млн. НБУ также продолжал выходить на межбанковский рынок в марте. Так, регулятор продал на валютном рынке $1,674 млрд и выкупил в резервы – $5,2 млн.

Такие данные свидетельствуют о том, что в марте продажи валюты Нацбанком снизились по сравнению с февралем 2023 года на $783,1 млн – до $1,668, млрд. Такая тенденция фиксируется третий месяц подряд.

Напомним, что в феврале международные резервы снизились на 3,5%, в то же время в январе — выросли на 5%.

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