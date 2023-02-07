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Международные резервы Украины растут за счет поступлений от партнеров: от кого сколько получили

Международные резервы Украины растут за счет поступлений от партнеров: от кого сколько получили

За январь международные резервы Украины выросли на 5%, благодаря поступлениям от международных партнеров. По состоянию на 1 февраля 2023 года показатель составил $29 921,8 млн – этого достаточно для обеспечения финансирования 3,7 месяца будущего импорта.

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Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Финансовая помощь извне компенсировала чистую продажу валюты Национальным банком для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

За январь на валютные счета правительства в НБУ поступило $ 4 327,7 млн. Из них:

  • $3 256,1 млн – от Европейского Союза;
  • $1 000,0 млн – от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • $71,6 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время за первый месяц января правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $65,0 млн. Из них:

  • $59 млн – за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $5 млн – валютных ОВГЗ;
  • остальное – долг перед другими международными кредиторами.

Международные резервы Украины также выросли за счет сделок НБУ на валютном рынке Украины.

"В январе Национальный банк продал на валютном рынке $ 3 089,6 млн и выкупил в резервы – $ 28,5 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем 2022 года на около $ 100 млн – до $ 3 061 ,1 млн", - резюмировали в НБУ.

Напомним, правление Национального банка Украины в конце января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов. Такой уровень учетной ставки должен сохраняться, по меньшей мере, до конца первого квартала 2024 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан