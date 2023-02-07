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Международные резервы Украины растут за счет поступлений от партнеров: от кого сколько получили
За январь международные резервы Украины выросли на 5%, благодаря поступлениям от международных партнеров. По состоянию на 1 февраля 2023 года показатель составил $29 921,8 млн – этого достаточно для обеспечения финансирования 3,7 месяца будущего импорта.
Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Финансовая помощь извне компенсировала чистую продажу валюты Национальным банком для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.
За январь на валютные счета правительства в НБУ поступило $ 4 327,7 млн. Из них:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- $3 256,1 млн – от Европейского Союза;
- $1 000,0 млн – от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);
- $71,6 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В то же время за первый месяц января правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $65,0 млн. Из них:
- $59 млн – за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $5 млн – валютных ОВГЗ;
- остальное – долг перед другими международными кредиторами.
Международные резервы Украины также выросли за счет сделок НБУ на валютном рынке Украины.
"В январе Национальный банк продал на валютном рынке $ 3 089,6 млн и выкупил в резервы – $ 28,5 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем 2022 года на около $ 100 млн – до $ 3 061 ,1 млн", - резюмировали в НБУ.
Напомним, правление Национального банка Украины в конце января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов. Такой уровень учетной ставки должен сохраняться, по меньшей мере, до конца первого квартала 2024 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com