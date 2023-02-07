Міжнародні резерви України зростають за рахунок надходжень від партнерів: від кого скільки отримали

За січень міжнародні резерви України зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів. Станом на 1 лютого 2023 року показник склав $29 921,8 млн - цього достатньо для забезпення фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту.

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Про це 7 лютого повідомила пресслужба Національного банку України.

Фінансова допомога ззовні компенсувала чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

За січень на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $4 327,7 млн. З них:

$3 256,1 млн – від Європейського Союзу;

$1 000,0 млн – від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);

$71,6 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас за перший місяць січня уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65,0 млн. З них:

$59 млн – за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$5 млн – валютних ОВДП;

решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Міжнародні резерви України також зросли за рахунок операцій НБУ на валютному ринку України.

"У січні Національний банк продав на валютному ринку $3 089,6 млн та викупив до резервів – $28,5 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з груднем 2022 року на близько $100 млн – до $3 061,1 млн", — резюмували в НБУ.

Нагадаємо, правління Національного банку України наприкінці січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів. Такий рівень облікової ставки має зберігатися щонайменше до кінця першого кварталу 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com