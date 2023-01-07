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Україна розпочала рік з $28,5 млрд міжнародних резервів. Показник виріс
На 1 січня цього року міжнародні резерви України склали $28,5 млрд, як свідчать попередні дані НБУ. За місяць (у порівнянні з листопадом) вони збільшились на 1,9%. Відбулося це завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції регулятора з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.
На динаміку резервів у грудні 2022 року впливали кілька чинників.
Перший – надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло понад $4,468,4 млрд. З них:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- $2,03 млрд – від США (через трастовий фонд Світового банку);
- $598,7 млн – від Європейського Союзу;
- $540,7 млн – від розміщення ОВДП;
- $402 млн – від Світового банку;
- $367,8 млн – від уряду Канади;
- $528,9 млн – від інших міжнародних кредиторів.
"Уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $833,9 млн. Зокрема, $714,3 млн спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а $119,6 млн – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила МВФ $166,2 млн", – кажуть в НБУ.
Другий чинник – операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.
Нацбанк минулого місяця продав на валютному ринку $3 193,1 млн та викупив до резервів – $29,6 млн. Чистий продаж валюти Нацбанком у грудні підвищився до $3 163,5 млн.
Третій фактор – переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
У грудні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на $231,6 млн. Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%.
Нагадаємо, Міністерство фінансів прогнозує міжнародну допомогу на 2023 рік у обсязі $28 млрд.