Україна розпочала рік з $28,5 млрд міжнародних резервів. Показник виріс

На 1 січня цього року міжнародні резерви України склали $28,5 млрд, як свідчать попередні дані НБУ. За місяць (у порівнянні з листопадом) вони збільшились на 1,9%. Відбулося це завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції регулятора з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

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На динаміку резервів у грудні 2022 року впливали кілька чинників.

Перший – надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло понад $4,468,4 млрд. З них:

$2,03 млрд – від США (через трастовий фонд Світового банку);

$598,7 млн – від Європейського Союзу;

$540,7 млн – від розміщення ОВДП;

$402 млн – від Світового банку;

$367,8 млн – від уряду Канади;

$528,9 млн – від інших міжнародних кредиторів.

"Уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $833,9 млн. Зокрема, $714,3 млн спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а $119,6 млн – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила МВФ $166,2 млн", – кажуть в НБУ.

Другий чинник – операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Нацбанк минулого місяця продав на валютному ринку $3 193,1 млн та викупив до резервів – $29,6 млн. Чистий продаж валюти Нацбанком у грудні підвищився до $3 163,5 млн.

Третій фактор – переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на $231,6 млн. Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%.

Нагадаємо, Міністерство фінансів прогнозує міжнародну допомогу на 2023 рік у обсязі $28 млрд.