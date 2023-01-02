Гривня втрималася на межі. Як завершився 2022 рік для валютного ринку та що очікувати від курсу у 2023-му

Реалії, в яких Україна знаходиться починаючи з 24 лютого 2022 року, перетворюють прогнозування валютного курсу на ворожіння по кавовій гущі. Але все ж низку припущень зробити можливо, враховуючи той факт, що наразі найбільший вплив на економіку, фінансовий сектор та зрештою й курс валют чинять війна та ракетні обстріли.

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Коли і в якій кількості українці повертатимуться додому, коли з’явиться реальна можливість для повернення до режиму плаваючого курсу – ці та інші питання наразі не мають відповіді, але суттєво впливатимуть на курс валют.

Загалом, з огляду на анонсовані обсяги фінансової підтримки України міжнародними партнерами (Міністерство фінансів прогнозує допомогу на 2023 рік у обсязі $28 млрд) та за умови, що загальна ситуація суттєво не погіршуватиметься, наприклад, через ті ж ракетні обстріли, великих загроз для курсової стабільності опитані delo.ua експерти не бачать.

"Все впирається у строки припинення бойових дій. А це, в свою чергу, залежить від того, чи не вичерпається міжнародна підтримка України. Тобто майже все зав'язано саме на темпах та обсягах допомоги", – вважає фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Якщо кошти будуть надходити від партнерів постійно та рівномірно, цього буде достатньо для вирівнювання платіжного балансу. До того ж, гранти та кредити значно скоротять потребу в емісійному покритті дефіциту бюджету. А отже за таких умов якихось катастрофічних коливань курсу гривні не має бути.

Також стриманий оптимізм вселяють й очікування Кабінету Міністрів, який заклав у держбюджет-2023 середньорічний курс на рівні 42,2 грн/$.

Нацбанк від фіксованого курсу не відмовиться ще довго

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько у коментарі delo.ua висловала думку, що у найближчій перспективі дисбаланс у зовнішній торгівлі на користь імпорту не дозволить регулятору відмовитися від фіксованого курсу.

"Тож принаймні кілька наступних місяців, а можливо, й до нашої перемоги у війні, офіційний курс буде залишатися таким, яким він є наразі (фіксованим – ред.). Готівковий при цьому коливатиметься в коридорі +3-5 грн до офіційного", – стверджує Золотько.

За її словами, гіпотетичне повернення до плаваючого курсу, найімовірніше, призведе до тимчасової девальвації гривні на міжбанківському валютному ринку щонайменше до її вартості у готівковому сегменті. Тобто, до рівня 40-41 грн/$. Але яким зрештою виявиться новий балансний показник, наразі сказати неможливо.

"Якщо спиратися на теорію паритету купівельної спроможності та зважаючи на прогнозні рівні інфляції, до кінця 2023 року гривня мала б подешевшати до рівня 44,4-45,5 грн/$. Що, до речі, відповідає прогнозам Мінфіну. Але це не означає, що курс обов’язково досягне цієї позначки", – каже Золотько.

Занадто міцна гривня також буде шкідливою

Багато хто за аналітиків акцентує увагу, що навряд слід розраховувати й на зміцнення гривні відносно сьогоднішніх показників. Навіть якщо платіжний баланс буде профіцитним, занадто міцна гривня після завершення війни шкодитиме темпам відновлення економіки та інвестиційній привабливості країни.

"Тож, на мою думку, протягом 2023 року курс гривні коливатиметься між сьогоднішніми рівнями та очікуваними показниками Мінфіну", – прогнозує експерт.

Втім, навіть такі обережні прогнози мають суто ймовірнісний характер. З іншого богу, довіряти апокаліптичним передбаченням про курс під 70/$ чи навіть 100 грн/$.

Навіть попри масштабне падіння промислового виробництва та експорту української продукції. Зокрема, у IV кварталі 2022 року промислове виробництво України скоротилося в середньому на 70%, а в низці галузей – і зовсім на 90%. Дивуватися таким сумним показникам не варто, оскільки перебої з електроенергією призвели до зупинення багатьох великих підприємств.

"Наприклад, флагман металургії – комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" в даний час працює із завантаженням виробничих потужностей на 20%. Оскільки він був одним з найбільших експортерів, це призведе до помітного зниження надходжень, що без того скоротилися, до державної скарбниці валютної виручки від продажу товарів за кордон", – наводить приклад аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

У той же час, бізнес вже частково адаптувався до життя в воєнних реаліях та багато компаній намагаються забезпечити енергонезалежність. Тобто, економіка повністю не зупинилась та навряд чи це станеться. На додачу до цього, НБУ має достатньо важелів для утримання курсової стабільності. У першу чергу, це інтервенції на міжбанківському ринку за рахунок міжнародних резервів. Їх рівень, до речі, з 1 січня по 1 грудня 2022 року завдяки фінансовій допомозі з-за кордону знизився лише на 10% до $28 млрд.

Як пройшли торги на міжбанку

Міжбанк від самого початку активних бойових дій функціонує в особливому режимі. Основним продавцем іноземних валют виступає НБУ, а покупцями – комерційні банки.

В останній тиждень 2022 року (26-30 грудня) Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку $9,6 млн, а продав рекордні з кінця травня $1,102 млрд (23-27 травня він реалізував $1,431 млрд), скоротивши тим міжнародні резерви аж на $1,092 млрд.

Таким чином під час широкомасштабної війни НБУ придбав сумарно $2,611 млрд, а продав $23,610 млрд (негативний баланс – $21 млрд). З початку ж року регулятор купив на міжбанку загалом $2,368 млрд, а реалізував $26,380 млрд, зайшовши у "мінус" на $23,113 млрд.

"Регулятор змушений щотижня проводити валютні інтервенції на продаж обсягом сотні мільйонів доларів. За 2022 рік Нацбанк продав трохи більше ніж $25 млрд. Стабільність курсу гривні обумовлена багато в чому саме його зусиллями", – додає Андрій Гойлов.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках і на чорному ринку в останній тиждень року гривня до долар і євро дещо подешевшала. Якщо у понеділок, 26 грудня, в середньому по Україні у банках долар коштував 40-40,59 грн/$, то вже у п’ятницю, 30 грудня, – після несуттєвого зміцнення гривні 29 грудня – курс склав 40,2-40,8 грн/$.

На чорному ринку долар поводився схожим чином: якщо у понеділок курс складав 40,55-40,74 грн/$, то у п’ятницю (після такого ж укріплення гривні у середу до 40,4-40,55 грн/$) – 40,6-40,85 грн/$.

Євро у банках в середньому по Україні розпочав минулий робочий тиждень з позначки 41,5-42,5 грн/€, а закінчив – протягом відносно рівномірного здорожчання – на рівні 42-42,77 грн/€.

На чорному ринку у понеділок євро коштував у середньому 42,35-42,65 грн/€, подешевшав 28 грудня до 42,25-42,5 грн/€, але вже у п’ятницю котирування, навпаки, склали 42,5-42,75 грн/€.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40 грн/$, а євро досяг позначки 41,5 грн/€. Поточна ситуація підконтрольна регулятору. У наступному році Нацбанк, ймовірно, продовжить боротьбу зі спекулянтами, що ведеться планомірно вже не перший місяць", – коментує ситуацію Гойлов.