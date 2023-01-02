Гривна удержалась на грани. Как завершился 2022 год для валютного рынка и что ждать от курса в 2023-м

Реалии, в которых Украина находится начиная с 24 февраля 2022 года, превращают прогнозирование валютного курса в гадания по кофейной гуще. Но все же ряд предположений сделать возможно, учитывая, что наибольшее влияние на экономику, финансовый сектор и в конечном итоге и курс валют оказывают война и ракетные обстрелы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Когда и в каком количестве украинцы будут возвращаться домой, когда появится реальная возможность для возвращения в режим плавающего курса – эти и другие вопросы пока не имеют ответа, но будут существенно влиять на курс валют.

В целом, учитывая анонсированные объемы финансовой поддержки Украины международными партнерами (Министерство финансов прогнозирует помощь на 2023 год в объеме $28 млрд) и при условии, что общая ситуация не будет существенно ухудшаться, например, из-за тех же ракетных обстрелов, больших угроз для курсовой стабильности опрошенные delo.ua эксперты не видят.

"Все упирается в сроки прекращения боевых действий. А это, в свою очередь, зависит от того, не иссякнет ли международная поддержка Украины. То есть почти все завязано именно на темпах и объемах помощи", – считает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Если средства будут поступать от партнеров постоянно и равномерно, то этого будет достаточно для выравнивания платежного баланса. К тому же гранты и кредиты значительно сократят потребность в эмиссионном покрытии дефицита бюджета. А значит, при таких условиях каких-то катастрофических колебаний курса гривни не должно быть.

Также сдержанный оптимизм вселяют и ожидания Кабинета Министров, заложившего в госбюджет-2023 среднегодовой курс на уровне 42,2 грн/$.

Нацбанк от фиксированного курса не откажется еще долго

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии delo.ua высказала мнение, что в перспективе дисбаланс во внешней торговле в пользу импорта не позволит регулятору отказаться от фиксированного курса.

"Поэтому, по крайней мере, несколько следующих месяцев, а возможно, и до нашей победы в войне, официальный курс будет оставаться таким, какой он сейчас (фиксированный – ред.). Наличный при этом будет колебаться в коридоре +3-5 грн к официальному", – утверждает Золотько.

По ее словам, гипотетическое возвращение к плавающему курсу, скорее всего, приведет к временной девальвации гривни на межбанковском валютном рынке, по меньшей мере, к ее стоимости в наличном сегменте. То есть до уровня 40-41 грн/$. Но каким наконец окажется новый балансный показатель, пока сказать невозможно.

"Если опираться на теорию паритета покупательной способности и учитывая прогнозные уровни инфляции, до конца 2023 года гривна должна подешеветь до уровня 44,4-45,5 грн/$. Что, кстати, соответствует прогнозам Минфина. Но это не значит, что курс обязательно достигнет этой отметки", – говорит Золотько.

Слишком крепкая гривна также будет вредна

Многие аналитики акцентируют внимание, что вряд ли следует рассчитывать и на укрепление гривны относительно сегодняшних показателей. Даже если платежный баланс будет профицитным, слишком крепкая гривна после завершения войны будет вредить темпам восстановления экономики и инвестиционной привлекательности страны.

"Поэтому, на мой взгляд, в течение 2023 года курс гривни будет колебаться между сегодняшними уровнями и ожидаемыми показателями Минфина", – прогнозирует эксперт.

Впрочем, даже такие осторожные прогнозы носят сугубо вероятностный характер. С другой стороны, доверять апокалиптическим предсказаниям о курсе под 70/$ или даже 100 грн/$.

Даже, несмотря на масштабное падение промышленного производства и экспорта украинской продукции. В частности, в IV квартале 2022 года промышленное производство Украины сократилось в среднем на 70%, а в ряде отраслей – и вовсе на 90%. Удивляться таким печальным показателям не стоит, поскольку перебои с электроэнергией привели к остановке многих крупных предприятий.

"Например, флагман металлургии - комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в настоящее время работает с загрузкой производственных мощностей на 20%. Поскольку он был одним из крупнейших экспортеров, это приведет к заметному снижению без того сократившихся поступлений в государственную казну валютной выручки от продажи товаров за границу", – приводит пример аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

В то же время бизнес уже частично адаптировался к жизни в военных реалиях и многие компании пытаются обеспечить энергонезависимость. То есть экономика полностью не остановилась и вряд ли это произойдет. Вдобавок к этому, НБУ имеет достаточно рычагов для удержания курсовой стабильности. В первую очередь это интервенции на межбанковском рынке за счет международных резервов. Их уровень, кстати, с 1 января по 1 декабря 2022 г. благодаря финансовой помощи из-за рубежа снизился лишь на 10% до $28 млрд.

Как прошли торги на межбанке

Межбанк изначально активных боевых действий функционирует в особом режиме. Основным продавцом иностранных валют выступает НБУ, а покупателями – коммерческие банки.

В последнюю неделю 2022 года (26-30 декабря) Нацбанк приобрел на межбанковском валютном рынке $9,6 млн, а продал рекордные с конца мая $1,102 млрд (23-27 мая он реализовал $1,431 млрд), сократив тем самым международные резервы на $1,092 млрд.

Таким образом, во время широкомасштабной войны НБУ приобрел суммарно $2,611 млрд, а продал $23,610 млрд (отрицательный баланс – $21 млрд). С начала же года регулятор купил на межбанке в общей сложности $2,368 млрд, а реализовал $26,380 млрд, зайдя в минус на $23,113 млрд.

"Регулятор вынужден еженедельно проводить валютные интервенции на продажу в объеме сотни миллионов долларов. За 2022 год Нацбанк продал чуть более $25 млрд. Стабильность курса гривны обусловлена во многом именно его усилиями", – добавляет Андрей Гойлов.

Курс в банках и на черном рынке

В банках и на черном рынке в последнюю неделю года гривна к доллару и евро несколько подешевела. Если в понедельник, 26 декабря, в среднем по Украине в банках доллар стоил 40-40,59 грн/$, то уже в пятницу, 30 декабря, – после несущественного укрепления гривны 29 декабря – курс составил 40,2-40, 8 грн/$.

На черном рынке доллар вел себя похожим образом: если в понедельник курс составлял 40,55-40,74 грн/$, то в пятницу (после такого же укрепления гривны в среду до 40,4-40,55 грн/$) – 40,6-40,85 грн/$.

Евро в банках в среднем по Украине начала прошедшую рабочую неделю с отметки 41,5-42,5 грн/€, а закончил – в течение относительно равномерного удорожания – на уровне 42-42,77 грн/€.

На черном рынке в понедельник евро стоил в среднем 42,35-42,65 грн/€, подешевел 28 декабря до 42,25-42,5 грн/€, но уже в пятницу котировки, напротив, составили 42,5- 42,75 грн/€.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40 грн/$, а евро достиг отметки 41,5 грн/€. Текущая ситуация подконтрольна регулятору. В следующем году Нацбанк, вероятно, продолжит борьбу со ведущейся планомерно уже не первой спекулянтами месяц", – комментирует ситуацию Гойлов.