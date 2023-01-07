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Украина начала год с $28,5 млрд международных резервов. Показатель вырос
На 1 января этого года международные резервы Украины составили $28,5 млрд, как свидетельствуют предварительные данные НБУ. За месяц (по сравнению с ноябрем) они увеличились на 1,9%. Это произошло благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили интервенции регулятора по продаже валюты для поддержания фиксированного курса.
На динамику резервов в декабре 2022 года влияло несколько факторов.
Первый – поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Нацбанке поступило более $4,468,4 млрд. Из них:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- $2,03 млрд – от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
- $598,7 млн – от Европейского Союза;
- $540,7 млн – от размещения ОВГЗ;
- $402 млн – от Всемирного банка;
- $367,8 млн – от правительства Канады;
- $528,9 млн – от других международных кредиторов.
"Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте $833,9 млн. В частности, $714,3 млн направлено на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а $119,6 млн – долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила МВФ $166 ,2 млн", – говорят в НБУ.
Второй фактор – операции НБУ на межбанковском валютном рынке.
Нацбанк в прошлом месяце продал на валютном рынке $3 193,1 млн и выкупил в резервы – $29,6 млн. Чистая продажа валюты Нацбанком в декабре повысилась до $3 163,5 млн.
Третий фактор – переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В декабре за счет переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на $231,6 млн. За 2022 год международные резервы Украины уменьшились на 7,9%.
Напомним, Министерство финансов прогнозирует международную помощь на 2023 год в объеме $28 млрд.