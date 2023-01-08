Україна заплатить у цьому році за держборгом майже 660 млрд грн

Цього року Україна вимушена буде заплатити за державним боргом (за чинними на початок року угодами) становитимуть 658,4 млрд грн ($18 млрд за нинішнім курсом), але за зовнішнім боргом – всього 122,4 млрд грн ($3,3 млрд), повідомляє Мінфін на своєму сайті.

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Із загальної суми виплат за зовнішнім боргом 28,2 млрд грн припадає на обслуговування і 94,2 млрд грн – на погашення.

Після досягнутих влітку минулого року угод із власниками євробондів і з Паризьким клубом про відстрочку виплат за рахунок погашення комерційного боргу цьогоріч необхідно заплатити 14,9 млрд грн, в рахунок обслуговування – 3,1 млрд грн, а за офіційними позиками – відповідно 4,2 млрд грн і 2 млрд грн.

Всі інші платежі – МВФ та іншим міжнародним фінансовим організаціям.

Щодо внутрішнього боргу, то йдеться про облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). У виплатах за ними частка процентних платежів вища – 203,2 млрд грн, тоді як на погашення необхідно буде спрямувати - 332,8 млрд грн.

Згідно з інформацією Мінфіну, піки виплат за державним боргом припадають на березень – 72,8 млрд грн, травень і червень – 102,6 млрд грн і 89,9 млрд грн і листопад – 84,1 млрд грн.

Якщо брати тільки зовнішній борг, то по ньому найбільше необхідно виплатити у вересні – 32,02 млрд грн, тоді як у грудні – 18,8 млрд грн, в березні – 14 млрд грн, а в інші місяці – 10 млрд грн і менше.

У цьому січні виплати за державним боргом становитимуть 16 млрд грн, зокрема за зовнішнім – 2,8 млрд грн, у лютому – відповідно 46 млрд грн і 10 млрд грн.

Нагадаємо, на 1 січня цього року міжнародні резерви України склали $28,5 млрд. За місяць (у порівнянні з листопадом) вони збільшились на 1,9%. Відбулося це завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції регулятора з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.