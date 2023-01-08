Украина заплатит в этом году по госдолгу почти 660 млрд грн

В этом году Украина вынуждена будет заплатить по государственному долгу (по действующим на начало года сделкам) составить 658,4 млрд грн ($18 млрд по нынешнему курсу), но по внешнему долгу – всего 122,4 млрд грн ($3,3 млрд), сообщает Минфин.

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Из общей суммы выплат по внешнему долгу 28,2 млрд грн приходится на обслуживание и 94,2 млрд грн – на погашение.

После достигнутых летом прошлого года соглашений с владельцами евробондов и с Парижским клубом об отсрочке выплат за счет погашения коммерческого долга в этом году необходимо заплатить 14,9 млрд грн, в счет обслуживания – 3,1 млрд грн, а по официальным займам – соответственно 4,2 млрд грн и 2 млрд грн.

Все остальные платежи – МВФ и другим международным финансовым организациям.

Что касается внутреннего долга, то речь идет об облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ). В выплатах по ним доля процентных платежей выше – 203,2 млрд грн, тогда как на погашение необходимо будет направить – 332,8 млрд грн.

Согласно информации Минфина, пики выплат по государственному долгу приходятся на март – 72,8 млрд грн, май и июнь – 102,6 млрд грн и 89,9 млрд грн и ноябрь – 84,1 млрд грн.

Если брать только внешний долг, то по нему больше всего необходимо выплатить в сентябре – 32,02 млрд грн, тогда как в декабре – 18,8 млрд грн, в марте – 14 млрд грн, а в остальные месяцы – 10 млрд грн и меньше.

В этом январе выплаты по государственному долгу составят 16 млрд грн, в том числе по внешнему – 2,8 млрд грн, в феврале – соответственно 46 млрд грн и 10 млрд грн.

Напомним, на 1 января этого года международные резервы Украины составили $28,5 млрд. За месяц (по сравнению с ноябрем) они увеличились на 1,9%. Это произошло благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили интервенции регулятора по продаже валюты для поддержания фиксированного курса.