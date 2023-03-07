В феврале международные резервы НБУ снизились на 1 млрд долларов

В феврале по сравнению с январем международные резервы Национального банка снизились на 3,5% или на 1,06 млрд долларов до 28,9 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"По состоянию на 1 марта 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 864,6 млн долл. США. В феврале они снизились на 3,5% в результате интервенций Национального банка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые были в значительной степени компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства", - говорится в сообщении.

Всего в феврале Нацбанк продал на валютном рынке 2 479,7 млн долларов и выкупил в резервы – 27,7 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с январем на 609 млн долларов – до 2 452 млн долларов.

"Уменьшение объемов валютных интервенций НБУ по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено как окончательным исчерпанием давления со стороны дополнительных бюджетных расходов в конце 2022 года, так и стабилизацией курсовых ожиданий благодаря последовательной монетарной политике НБУ и отказу от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году" -службе.

В общей сложности на валютные счета Правительства в Нацбанке в феврале поступило 2,395 млрд долларов. Из этой суммы 2 065,4 млн. долларов было получено от Всемирного банка, в том числе 1 246,9 млн. долларов от Соединенных штатов (через трастовый фонд Всемирного банка). Еще 330,4 млн. долларов было получено от размещения валютных облигаций ОВГЗ.

Вместе с этим в феврале украинское правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн долларов. Из них 354 млн. долларов было выплачено за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 154,1 млн. долларов погашение долга перед Всемирным банком, остальное погашение долга перед другими международными кредиторами.

Напомним, за январь международные резервы Украины выросли на 5%, благодаря поступлениям от международных партнеров. По состоянию на 1 февраля 2023 года показатель составил 29 921,8 млн. долларов.