В лютому міжнародні резерви НБУ знизились на 1 млрд доларів

В лютому порівняно з січнем Міжнародні резерви Національного банку знизилися на 3,5% або на 1,06 млрд доларів до 28,9 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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"Станом на 1 березня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 864,6 млн дол. США. У лютому вони знизилися на 3,5% унаслідок інтервенцій Національного банку з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду", - сказано в повідомленні.

Загалом у лютому року Нацбанк продав на валютному ринку 2 479,7 млн доларів та викупив до резервів – 27,7 млн доларів. Таким чином чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з січнем на 609 млн доларів – до 2 452 млн доларів.

"Зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ порівняно з попереднім місяцем зумовлене як остаточним вичерпанням тиску з боку додаткових бюджетних видатків наприкінці 2022 року, так і стабілізацією курсових очікувань завдяки послідовній монетарній політиці НБУ та відмові від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", - зазначили в прес-службі.

Загалом на валютні рахунки Уряду в Нацбанку в лютому надійшло 2,395 млрд доларів. З цієї суми 2 065,4 млн доларів було отримано від Світового банку, зокрема 1 246,9 млн доларів від Сполучених штатів(через трастовий фонд Світового банку). Ще 330,4 млн доларів було отримано від розміщення валютних облігацій ОВДП.

Разом з цим в лютому український Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 570,4 млн доларів. З них 354 млн доларів було виплачено за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 154,1 млн доларів погашення боргу перед Світовим банком, решта погашення боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Нагадаємо, за січень міжнародні резерви України зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів. Станом на 1 лютого 2023 року показник склав 29 921,8 млн доларів.