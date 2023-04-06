В НБУ объяснили, почему разрыв между официальным и наличным курсом сократился до минимума

В марте значительно улучшилась ситуация как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины. Разрыв между официальным и наличным курсом гривны по отношению к доллару уменьшился до минимальных показателей.

Если в середине 2022 г. он достигал 28,5%, то в конце марта сократился до 3,6%, сообщается в апрельском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В Национальном банке объясняют это оживлением экономической активности и общим улучшением ситуации на валютном рынке. Из-за стабилизации ситуации в энергетике произошло улучшение деловых и потребительских настроений, что поддержало ряд видов промышленности. Важную роль сыграло отсутствие эмиссионного финансирования бюджета и сужение дефицита торговли.

"В дальнейшем сузился спрэд между наличным и официальным курсом, чему способствовали калибровка валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений", – говорится в отчете.

В апреле 2023 года средняя стоимость наличного доллара составляет 37,2 грн/$ против установленного в июле курса Нацбанка 36,6 грн/$. Среди причин такого укрепления гривни значительное увеличение предложения валюты на наличном рынке, считает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

В апреле прибавится еще один фактор, сдерживающий девальвацию гривны. Это изменение монетарной политики НБУ. Напомним, что с 7 апреля Нацбанк вводит для банков новый депозитный сертификат с доходностью, равную учетной ставке. То есть 25%. Но банки смогут вкладывать деньги в этот сертификат при условии, что они выполнят требования Нацбанка по формированию депозитного портфеля физлиц. Другими словами, идея НБУ состоит в том, чтобы банки активнее привлекали деньги населения на срочные счета (что будет прямо коррелировать с ростом депозитных ставок), чтобы в свою очередь снизить потенциальное давление на валютный курс.