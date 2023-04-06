В НБУ пояснили, чому розрив між офіційним і готівковим курсом скоротився до мінімуму

У березні значно покращилася ситуація як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку Україні. Розрив між офіційним і готівковим курсом гривні до долара зменшився до мінімальних показників.

Якщо у середині 2022 року він сягав 28,5%, то наприкінці березня скоротився до 3,6%, повідомляється у квітневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

У Національному банку пояснюють це пожвавленням економічної активності та загальним покращенням ситуації на валютному ринку. Через стабілізацію ситуації в енергетиці відбулося покращення ділових і споживчих настроїв, що підтримало низку видів промисловості. Важливу роль зіграла відсутність емісійного фінансування бюджету та звуження дефіциту торгівлі.

"Надалі звузився спред між готівковим та офіційним курсом, чому сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень", – йдеться в звіті.

У квітні 2023 року середня вартість готівкового долара становить 37,2 грн/$ проти встановленого у липні курсу Нацбанку 36,6 грн/$. Серед причин такого зміцнення гривні – значне збільшення пропозиції валюти на готівковому ринку, вважає старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

У квітні додасться ще один фактор, який стримуватиме девальвацію гривні. Це зміна монетарної політики НБУ. Нагадаємо, що з 7 квітня Нацбанк вводить для банків новий депозитний сертифікат з прибутковістю, яка дорівнює обліковій ставці. Тобто 25%. Але банки зможуть вкладати гроші в цей сертифікат за умови, що вони виконають вимоги Нацбанку щодо формування депозитного портфелю фізосіб. Іншими словами, ідея НБУ полягає в тому, щоб банки активніше залучали гроші населення на строкові рахунки (що прямо корелюватиме зі зростанням депозитних ставок), щоб у свою чергу знизити потенційний тиск на валютний курс.