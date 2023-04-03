Залишаємось у межах 38 грн/$. Чому в квітні ситуація на валютному ринку майже не зміниться

Початок квітня не принесе якихось суттєвих змін та потрясінь на валютному ринку. Та й взагалі, протягом усього квітня місяця навряд чи виникнуть якісь неочікувані негативні обставини, що можуть дестабілізувати валютний курс. Пропозиція готівкової валюти залишається достньою для того, щоб покривати попит. А на міжбанку, як і раніше, домінує НБУ.

Крім того, у квітні з'являться нові депозитні сертифікати, які будуть доступні банкам, які активно акумулюють "довгі" депозити населення. Це дозволить абсорбувати вільну ліквідність та ще сильніше знизити тиск на гривню.

Зближення валютних курсів продовжується

У квітні ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком контрольованою і досить передбачуваною, переконані опитані delo.ua банкіри. Другий місяць весни, швидше за все, пройде в курсовому діапазоні від 37,5 грн/$ до 38,5 грн/$.

Наприклад, за оцінкою директора департаменту казначейства COMINBANK Германа Марченка, у квітні максимально допустимі коливання готівкового курсу відбуватимуться у коридорі 37,8-38,8 грн/$ та 40-41 грн/€. Звісно, він припускає незначні поточні курсові зміни (до 0,3-0,5 грн), але вони навряд чи перетнуть окреслений діапазон.

Економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза звертає увагу, що сьогодні українці по суті живуть за трьома курсами: офіційним (36,57 грн/$), картковим (орієнтовно 37,5 грн/$) та готівковим. На його думку, за останній місяць окреслився чіткий тренд зближення всіх трьох курсів.

"На мою думку, готівковий курс сьогодні – це той же картковий, але ще "плюс" комісія за зняття коштів з банкоматів. Різниця складає до 3%. Цей розрив не дуже суттєвий. І він вже не стимулює клієнтів банків нести гроші на трьохмісячні валютні депозити, кошти з яких повертаються готівкою. Втім, все одно відбувається наближення саме готівкового курсу гривні впритул до офіційного. Такий тренд збережеться й у квітні", – говорить економіст.

Темпи інфляції нижчі, міжнародної допомоги – більше

Ситуація на валютному ринку цього місяця багато в чому буде схожою на березневу ще й тому, що глобальна зміна факторів, які впливають на курс, не передбачається.

По-перше, це інфляція: її рівень за перші місяці 2023 року не перевищив 1,5% (0,8% у січні та 0,7% у лютому). Водночас рівень споживчих цін, як і купівельна спроможність громадян, залишаються на більш-менш прийнятному рівні. Безумовно, додає експерт, така ситуація віддзеркалюється на готівковому курсі валют: протягом кількох місяців гривня поступово зміцніла в середньому на 4-5%.

По-друге, прогнозованість дій Нацбанку. Згідно з офіційними повідомленнями НБУ, ймовірність перегляду облікової ставки, як і офіційного курсу, у квітні є мізерною. В економіці ще недостатньо об’єктивних підстав для того, щоб зменшити ставку.

Зниження ключової ставки стане можливим тільки за двох умов: об’єктивного зменшення дефіциту бюджету коштом внутрішніх надходжень (зокрема, податків і зборів) щонайменше на 5% на місяць з тенденцією до подальшого скорочення дефіциту та завершення війни і переходу економіки до загальної стратегії повоєнного відновлення. Останнє передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату, позитивних умов для ведення бізнесу тощо.

Що стосується підвищення облікової ставки, це ще менш ймовірний сценарій. Оскільки вартість грошей в економіці і без того зашкалює. А зростання облікової ставки призведе до прискорення темпів інфляції та підштовхне девальвацію, чого точно немає у планах Нацбанку.

По-третє, на стабільність курсу валют позитивно впливає своєчасне отримання макрофінансової допомоги та її обсяги. Тим більше, що державні витрати продовжують зростати. У лютому дефіцит держбюджету склав майже 88,8 млрд грн, що на 16,5 млрд грн більше, ніж у січні. Збільшення витрат компенсується макрофінансовими надходженнями від країн-партнерів. Насамперед – це США, ЄС та Велика Британія, що за 2 місяці перерахували Україні $6,3 млрд.

Також 30 березня Україна від Канада отримала близько $1,8 млрд кредитних коштів. А 31 березня НБУ повідомив про те, що Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму для України з фінансуванням в розмірі $15,6 млрд. Перший транш за цією програмою може надійти вже найближчим часом, його обсяг складатиме близько $2,7 млрд.

За даними уряду, щомісяця Україна отримує стільки ж коштів, скільки потребує: а це понад $4 млрд фінансової допомоги. Це свідчить, що українська економіка під слушним наразі "контролем". Тобто, в умовах війни економіка України є досить міцною і прогнозованою.

"Не забуваймо також і про збереження балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту, що може проявитися в подальшому розвитку "конвертаційних" депозитів та, за потреби, у нових валютних інтервенціях, які можуть загасити ситуативне зростання попиту", – додає Герман Марченко.

Резервів вистачить. До того ж, економіка поступово оживає

Баланс на міжбанківському ринку, як і раніше, залежить від дій Нацбанку. У березні НБУ продав більше $1,5 млрд зі своїх міжнародних резервів. Тільки останнього тижня березня обсяг інтервенцій склав близько $340 млн. А з початку року на підтримку курсу Нацбанк витратив $7,2 млрд

Однак, завдяки тій самій макрофінансовій підтримці резерви будуть поповнюватись, тому ресурсів для регулювання міжбанку в НБУ вистачить ще надовго.

Результати валютних інтервенцій НБУ

Крім того, додатковими чинниками, що впливатимуть на валютний ринок можуть стати наступні:

1. Обсяг валютних надходжень за експортними контрактами та поступове збільшення експортної лінійки товарів.

"Нагадаю, що за різними оцінками, війна спричинила падіння українського експорту від 30% до 50%. І зараз експортні надходження валюти здійснюються переважно через "зернову угоду", дію якої продовжено ще на 4 місяці", – каже Марченко.

2. Обсяг воєнно-технічної допомоги західних країн для здобуття перемоги у війні. Майже щодня з’являється обнадійлива інформація від наших партнерів про постачання того, що потребує ЗСУ.

Нещодавно Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету на 537 млрд грн, більшість з яких підуть на оборону. І те, що парламент на це пішов, було очікуваним, оскільки раніше бюджет ухвалювався з розрахунку, що війна завершиться в червні.

"Цю "діру" треба буде закривати. Видатки збільшуються, тому є вірогідність, що їх будуть компенсувати емісійним шляхом через НБУ. А це в свою чергу може так чи інакше послабити гривню", – попереджає Григорій Кукуруза.

3. Фактичні та очікувані успіхи ЗСУ у протистоянні з ворогом. Цей фактор безпосередньо пов’язаний з попереднім, оскільки бізнес, який знаходиться в передчутті звільнення нових українських територій, може хоч якось планувати свою діяльність на майбутнє.

4. Стійкі суспільні настрої: психологічна стійкість і витривалість тилу, відсутність штучного ажіотажу, паніки; стан розвитку бізнесу, поновлення ділової активності (початок посівної, енергетична стабільність, що стимулює виробництво, фінансування розвитку ВПК та ін.).