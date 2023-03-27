Третій місяць спокою. За рахунок чого гривня зберігає стабільність і що буде з курсом до кінця березня

Зростання обсягу пропозиції валюти на готівковому ринку та майбутні зміни монетарної політики НБУ забезпечать міцний курс у межах 38 грн/дол.

Готівковий курс тримається у діапазоні 38-38,7 грн/дол. Причому, у період з 5 по 26 березня курс жодного разу не перевищував позначки 39 грн/дол., а з 20 березня явно простежується тенденція руху до нижньої межі у 38 грн/дол. Достатня пропозиція валюти від продавців, активізація експортерів та монетарні нововведення, які відбудуться на початку квітня, забезпечать валютному ринку стабільність як мінімум на найближчі тижні два, а то й на місяць.

"Скоріш за все, зниження може продовжитися. І не виключено, що готівковий курс зупиниться на позначці 38 грн/дол. ", – прогнозує Юрій Гріненко, начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро.

Зміна курсу валют на готівковому ринку, UAH/USD

За даними Finance.ua

Продавці впевнено видавлюють попит на валюту

Як розповіли опитані delo.ua аналітики, гривня зберігає стійкість завдяки кільком факторам. З одного боку, це приплив валюти від населення, яке переводить в готівку депозити, оформлені під купівлю безготівкових доларів і євро.

"Окрім цього, на випередження почали продавати валюту банки, у яких накопичилися обсяги в межах лімітів, дозволених на продаж Нацбанком, і які не хотіли упускати маржу, що звужується в міру зближення безготівкового курсу та готівкового. Це теж докорінно змінило попит та пропозицію на готівковому ринку", – пояснює Юрій Гріненко.

Банки, намагаючись зменшити навантаження на обов'язкові резерви під кошти на розрахункових рахунках ( нові норми резервування набули чинності 11 березня – ред.), у другій половині березня почали підвищувати ставки за депозитами, що дозволило відволікти вільну гривню з поточних рахунків та знизити попит на валюту з боку населення.

На безготівковому ринку також спостерігається активізація продавців. Основну "касу" на міжбанку роблять аграрії. Вони вже розпочали весняну посівну кампанію, та для того, щоб була можливість її фінансувати, продають валюту. За даними НБУ, середньоденний обсяг продажу безготівкової валюти на міжбанківському ринку у березні становить в середньому 205 млн дол.

"Важливу роль відіграли жорстка монетарна політика НБУ та рішення контролюючих органів, які обмежили потребу у готівковій валюті для забезпечення сірого та чорного ринків", – каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Зокрема, йдеться про блокування схеми уникнення оподаткування через ринок азартних ігор за участю банків, а також про заборону прямого введення та виведення коштів на/з гаманців криптовалютних бірж.

Нова монетарна політика – новий курс

У квітні додасться ще один фактор, який стримуватиме девальвацію гривні. Це зміна монетарної політики НБУ. Нагадаємо, що з 7 квітня Нацбанк вводить для банків новий депозитний сертифікат з прибутковістю, яка дорівнює обліковій ставці. Тобто 25%. Але банки зможуть вкладати гроші в цей сертифікат за умови, що вони виконають вимоги Нацбанку щодо формування депозитного портфелю фізосіб. Іншими словами, ідея НБУ полягає в тому, щоб банки активніше залучали гроші населення на строкові рахунки (що прямо корелюватиме зі зростанням депозитних ставок), щоб у свою чергу знизити потенційний тиск на валютний курс.

"Зміна дизайну монетарної політики стимулюватиме банки залучати якомога більше довгих гривневих депозитів від населення. Це зробить менш привабливими заощадження у валюті і, як результат, підштовхне клієнтів-фізосіб позбавлятися її, переводячи заощадження в гривню", – вважає Юрій Гріненко.

Станом на 1 лютого 2023 року частка строкових коштів населення в банках становила трохи більше 36%.

Міжбанківський ринок, проте, залишатиметься дефіцитним. Тому без інтервенцій з боку Нацбанку він поки що обійтися не може. Причому на тижні 20-24 березня НБУ збільшив обсяги продажу валюти майже до півмільярда доларів. Загалом у період з 1 січня по 24 березня НБУ продав на міжбанку 6,9 млрд дол., а викупив – 61 млн дол.

Обсяги валютних інтервенцій НБУ

Період Продаж валюти, млн дол. Купівля валюти, млн дол. 27.02-03.03.23 289,4 6,6 06.03-10.03.23 280,3 2,4 13.03-17.03.23 376,2 0,0 20.03-24.03.23 495,5 0,0

Але експерти ставляться до такого розпродажу резервів досить спокійно. За їхніми словами, приводу для занепокоєння немає. Тим більше, що обсяги міжнародної допомоги справно надходять до України. Під час засідання уряду 21 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що лише Євросоюз з початку року перерахував нашій державі 4,7 млрд євро. Того ж дня НБУ заявив про попередню домовленість із МВФ про нову програму фінансування терміном на 4 роки обсягом 15,6 млрд дол.

"Запасу міцності золотовалютних резервів вистачає, і партнери поки що не демонструють сигнали щодо зміни обсягів та темпів анонсованої допомоги. Надане нерезидентам право на репатріацію отриманого купонного доходу від інвестицій в українські ОВДП свідчить про наміри посилити приплив іноземного капіталу в українські бонди. Загалом такі обережні кроки щодо лібералізації ринку досить обнадійливі та позитивні", – вважає Андрій Шевчишин.